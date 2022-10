Chor Reutissimo nimmt sein Publikum mit auf Musicalreise

„Mit Gesang Freude machen“ – unter diesem Motto hat sich der Chor Reutissimo für eine Förderung des Bundesmusikverbandes für Chöre qualifiziert und konnte 16 Projektsängerinnen und Sänger gewinnen, die in den vergangenen sechs Monaten mit dem Chor gemeinsam das Konzertprogramm einstudiert haben. Und die Freude, die ihnen das Singen macht, war nun beim großen Konzert in der vollbesetzten Durlesbachhalle Reute zu hören.

Viele Ehrengäste waren da

Nach Begrüßung der Ehrengäste durch die Vorsitzende Juliane Dobner, zu denen neben der Ersten Bürgermeisterin Monika Ludy auch Ortsvorsteher Achim Strobel mit Ehefrau Simone und der frühere Bürgermeister Rudolph Forcher mit Ehefrau sowie zahlreiche örtliche Vereine und Gastchöre und CDU-Bundestagsabgeordneter Axel Müller gehörten, nahm der Chor mit Chorleiter Thomas Möller und Pianistin Katharina Bauer das Publikum mit auf die Reise in das Amerika der 50er-Jahre. Das teilt der Chor in einem Nachbericht mit.

Die „West Side Story“ von Leonard Bernstein erzählt die Liebesgeschichte von Tony und Maria vor dem Hintergrund rivalisierender Jugendbanden. Mit „America“, „One hand, one heart“ und „I feel pretty“ entführte der Chor die Zuhörer in die Zeit von Rockabilly und Petticoats.

Die Sehnsucht des Phantoms nach Liebe

Der erste Teil des Konzertes endete mit den Liedern „Musik der Nacht“ und „Könntest Du doch wieder bei mir sein“ aus dem Musical „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber. Rein und klar intoniert wurde die Sehnsucht des Phantoms nach Liebe in „Musik der Nacht“ spürbar und die Traurigkeit und die Verzweiflung der jungen Sängerin Christine nach dem Tod des Vaters brachte der Chor nach eigenen Angaben durch seine Dynamik in der Lautstärke zum Ausdruck.

Im zweiten Teil des Konzert sang der Chor laut Pressemitteilung bei „Gabriellas Song“ auf Schwedisch die Botschaft „Ich will spüren, dass ich lebe“ in die Herzen der Zuhörer. Mit „Solang man Träume noch leben kann“, „Somewhere over the rainbow“, „Tage wie diese“ und „Everything I Do“ wagte man sich auch an Popmusik und Jazz heran und man konnte hören, dass der Chor auch diese Literatur mit großer Freude und Elan aufführt.

Die Wirkung von Knoblauch sechsstimmig besungen

Den Schlusspunkt setzte der Chor Reutissimo mit „Knoblauch“ und „Tanz der Vampire“ aus dem gleichnamigen Musical. Bis zu sechsstimmig und in rasanter Geschwindigkeit wurde die Wirkung von Knoblauch besungen und zum „Tanz der Vampire“ geladen. Der Zuhörer fühlte sich von Vampiren umzingelt, die „den Himmel in Brand stecken und Luzifer Rosen streuen, denn die Welt gehört den Lügnern und den Rücksichtslosen“, so der vorgetragene Text.