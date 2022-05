Chor Reutissimo erhält Projektförderung und sucht hierfür Sänger

Im Rahmen des Impuls-Förderprogramms „Amateurmusik im ländlichen Raum“ des Bundesmusikverbandes erhält der Chor Reutissimo eine Förderung für das Projekt „Mit Gesang Freude machen!“.

Ziel des Projekts ist laut Pressemitteilung ein kostenfreies Konzert am 15. Oktober in der Durlesbachhalle in Reute, das komplett vom Chor Reutissimo und Projektsängern einstudiert wird. Das Projektbudget finanziert zusätzlich zu den 19 regulären Gesamtchorproben je fünf Registerproben, einen Probetag in Reute und ein Probenwochenende im Kloster Obermarchtal inklusive Verpflegungs- und Übernachtungskosten. Im Rahmen des Projekts werden zum Beispiel Stücke aus Musicals, von den Toten Hosen, Peter Fox und der Münchner Freiheit eingeübt. Voraussetzung für die Projektteilnahme sind Freude am Singen und regelmäßige Probenbesuche.