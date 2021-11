Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 22.10. hielt der Kirchenchor Reute seine Jahreshauptversammlung ab.

Pfarrer Stefan Werner dankte dem Chor für den tollen Beitrag, welcher während den vergangenen Monaten geleistet wurde. Ausgezeichnet mit der Förderung „Chöre kontern Corona“ – sprach er vom Chor als Gruppe von singenden Hoffnungsträger/innen in dieser besonderen Zeit.

Chorleiterin Bernadette Behr erinnerte an das letzte Konzert am 01.03.2020. Kurz darauf wurde die Chorgemeinschaft aufgebrochen. Vieles Gewohnte und Vertraute durfte und konnte nicht mehr funktionieren. Geprägt war eine sehr lange Zeit von Kantoren- und Kleingruppengesang.

Ein Dank ging an dieser Stelle an alle Kantorinnen und Kantoren. Ein Dank ging auch an unseren Präses Pfarrer Stefan Werner und das gesamte Vorstandsteam für dessen Einsatz.

Schriftführerin Simone Rebmann berichtete anschließend über die Chronologie des Chores in den vergangen zwei Jahren seit der letzten Hauptversammlung. Sehr vieles ist in dieser Zeit passiert und sehr vieles ist nicht passiert. Doch vor allem die wichtigste Herausforderung haben wir gemeistert: wir – der Kirchenchor Reute – sind immer noch da.

Kassenwartin Marlene Heun informierte die Anwesenden in Abwesenheit über den derzeitigen Kontostand sowie die Einnahmen und Ausgaben der letzten Monate. Die Kasse wurde geprüft von Josef Schmid und Franz Maucher. Die gesamte Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet.

Bei den stattfindenden Wahlen wurde die gesamte Vorstandschaft in offenen Wahlen neu und für die kommenden vier Jahre gewählt.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzende: Simone Halder; Schriftführerin: Simone Rebmann (und stellvertretende Vorsitzende); Notenwartin: Marion Schluck; Kassenwartin: Marlene Heun; Beisitzer Sopran: Elisabeth Pahn; Beisitzer Alt: Martina Maucher; Beisitzer Tenor: Franziska Hashemi; Beisitzer Bass: Ottmar Schmid; Kassenprüfer: Franz Maucher und Josef Schmid.

Ein herzliches Dankeschön ging und geht auch an den scheidenden Vorstand. Allen voran an Cornelia Arnold-Weis für 15 Jahre als erste Vorsitzende. Genauso wie auch unsere scheidende Notenwartin Martina Bosch, an Bettina Kessler, Edith Hörmann und Paul Cambré als ehemalige Beisitzer.

Die Ehrungen für langjährige Chormitgliedschaft finden dieses Jahr am 19. Dezember 2021 um 10:30 Uhr in Reute statt.