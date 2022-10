Chirurgische Sprechstunden in Bad Waldsee bleiben noch erhalten

Ab 28. Oktober wird bekanntlich die chirurgische Notfallversorgung im Krankenhaus Bad Waldsee entfallen. Nachdem die „Schwäbische Zeitung“ bereits darüber berichtet hat, geht die Oberschwabenklinik in einer Pressemitteilung nochmals auf den Zeitplan als weiteren Schritt des neuen Medizinkonzept ein, das der Ravensburger Kreistag Ende Mai beschlossen hat.

Die OSK betont in dem Schreiben: Alle Patienten mit Verletzungen und Notfällen, die einer chirurgischen Behandlung bedürfen, etwa Wundversorgung, Verstauchungen oder Frakturen, werden ab diesem Datum rund um die Uhr im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg behandelt oder im Westallgäu-Klinikum in Wangen, nicht mehr in Bad Waldsee.

Innere Medizin bleibt bis Ende September 2023 geöffnet

Akute Erkrankungen aus dem Bereich Innere Medizin wie Atemwegs-, Stoffwechsel- oder Herz-/Kreislaufleiden werden weiter am Krankenhaus Bad Waldsee behandelt, so die OSK. Die Klinik für Innere Medizin, geleitet von Chefarzt Dr. Thomas Sapper, und die internistische Notfallversorgung in Bad Waldsee, bleiben nach weiteren Angaben der OSK gemäß Kreistagsbeschluss bis zum 30. September 2023 geöffnet.

Planbare Gelenkeingriffe und den Gelenkersatz (Endoprothetik) konzentriert die OSK am Westallgäu-Klinikum in Wangen. Dort operieren künftig auch Ärzte aus Bad Waldsee. Der letzte Operationstag in Bad Waldsee ist am 21. Oktober.

Regelmäßige orthopädische und chirurgische Sprechstunden finden nach weiteren Angaben der OSK mit Terminvereinbarung und mit Überweisung statt (keine Notfallversorgung) unter Telefon 07524/997-241. Dafür haben drei Ärzte eine Ermächtigung der Kassenärztlichen Vereinigung erhalten (die SZ berichtete).

Welche Patienten eine Überweisung benötigen

Für die Sprechstunden gelte: Patienten außerhalb des Raums zwischen Bad Wurzach, Bergatreute, Aulendorf/Bad Schussenried und Eberhardzell benötigen eine Überweisung eines Facharztes für Chirurgie oder Orthopädie, Patienten innerhalb dieses Raumes können auch eine Überweisung ihres Hausarztes vorlegen. Haus- und Fachärzte können laut OSK ebenfalls überweisen.

Die Schmerzambulanz unter der Leitung von Dr. Friedemann Reiser bleibt bestehen, eine Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer 07524/997-0 möglich, teilt die OSK weiter mit.