Chaos an überfüllten Glascontainern in Bad Waldsee

Auch in Bad Waldsee herrscht derzeit Chaos an vielen Altglascontainern. Nachdem am Standort Lortzingstraße sieben Sammelbehälter seit Wochen überquellen, haben viele entsorgungswillige Bürger ihr mitgebrachtes Leergut einfach davor abgestellt.

Inzwischen stehen auf dem Stadionparkplatz deshalb mehrere hundert leere Flaschen und Marmeladengläser mit Schraubverschlüssen herum und warten auf Abholung. Doch das kann dauern. Das zuständige Unternehmen Remondis mit Sitz in Lünen hat gegenüber der SZ am Mittwoch eingeräumt, dass es aufgrund der Urlaubszeit zu „Verzögerungen bei der Abfuhr“ gekommen sei.

Wann die Glasabfuhr wieder reibungslos funktioniert

Die Firma kündigte für diese Woche eine „Ersatzmannschaft“ an, die an den überfüllten Standorten in den Kommunen des Landkreises Ravensburg aufräumen werde. Eine Sprecherin von Remondis dazu: „Spätestens, wenn in ein bis zwei Wochen das Stammpersonal wieder vollzählig ist, sollte die Glasabfuhr auch wieder reibungslos funktionieren.“

Bis es so weit ist, sollten Waldseer Haushalte auf die Flaschenannahme im Wertstoffhof Gaisbeuren ausweichen. Das Unternehmen machte darauf aufmerksam, dass das Abstellen vor den Behältern ohnehin nicht gestattet sei. „Neben dem Aspekt der Umweltverschmutzung ist es für unsere Fahrer ein zusätzlicher zeitlicher und organisatorischer Aufwand, das Altglas separat aufzusammeln. Auch kann es zu einer Gefährdung durch Scherben kommen.“