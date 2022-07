CDU Bad Waldsee wählt neuen Vorstand

Der CDU-Stadtverband Bad Waldsee hat bei der Hauptversammlung den Vorstand neu gewählt und den Generationenwechsel fortgesetzt, geht aus einem Presseschreiben hervor. Der bisherige 32-jährige Vorsitzende Maximilian Klingele wurde einstimmig wiedergewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden Matthias Covic, Franziska Heine sowie Marc Schroedter bestimmt. Im Anschluss an die Hauptversammlung feierte der CDU Stadtverband sein 75+1-jähriges Jubiläum.

Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden laut Mitteilung des CDU-Stadtverbands Wolfgang Maier als Kassier sowie Lorenz Klingele als Schriftführer des Stadtverbandes. Die Medienarbeit wird weiter in den Händen von Tobias Neubrand liegen. Neu im geschäftsführenden Vorstand ist Michael Schmid als Beauftragter für Vereine. Vervollständigt wird der Vorstand durch die Beisitzerinnen und Beisitzer: Juliane Dobler, Rosa Eisele, Franz Fesseler, Wilhelm Heine, Alfred Maucher, Birgit Maucher, Franz-Daniel Pfaff, Franziska Schwaiger und Anton Gasser.

Bei den Verabschiedungen bedankte sich Klingele laut Mitteilung bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Matthias Haag, Hubert Leißle, Sonja Wild, Oskar Wild, Julia Jehle, Carola Birk und Paul Maucher für ihr jahrelanges Engagement. In seinem Schlusswort zeigte sich der wiedergewählte Vorsitzende „begeistert“ über den neuen sowie weiter verjüngten Vorstand, wie es im Pressetext weiter heißt.

In seinem Rechenschaftsbericht griff Klingele die Arbeit der vergangenen zweieinhalb Jahre auf und blickte laut Mitteilung auf Wahlen im Land sowie zahlreiche digitale Veranstaltungen zurück, die sich beispielsweise um Außenpolitik, über die Digitalisierung der Verwaltung und bis hin zu den Belangen der Vereine im Zeichen der Pandemie drehten. Außerdem hob er hervor, dass es dem CDU-Stadtverband erstmals gelang, ein Mitglied zu den Koalitionsverhandlungen im Bereich Bildung nach Stuttgart zu entsenden.

Im Anschluss feierte der CDU-Stadtverband sein 75+1-jähriges Jubiläum. Das im vergangenen Jahr terminierte 75-jährige Jubiläum musste verschoben werden. In einer feierlich-entspannten Atmosphäre resümierten mit Landtagsabgeordnetem Raimund Haser, dem ehemaligen Verbandsvorsitzenden Peter Lutz sowie dem langjährigen JU-Vorsitzenden Marc Schroedter drei CDU-Generationen über die Parteiarbeit in der Vergangenheit und die Herausforderungen in der Zukunft. Die Mitglieder hörten Erzählungen aus den Anfängen der CDU Bad Waldsee in der frühen Nachkriegszeit und erfuhren Interessantes über Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der politischen Arbeit über die vergangenen 76 Jahre.