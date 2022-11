CDU Bad Waldsee diskutiert über digitale Gesundheit

Bei der CDU Bad Waldsee stand eine Veranstaltung ganz unter dem Zeichen der digitalen Gesundheit. An diesem Abend aus der Veranstaltungsreihe zum digitalen Jahr begrüßten die hiesigen Christdemokraten den neuen Direktor der Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee, Charles Hall. Das geht aus einer Pressemitteilung der CDU hervor.

„Die Digitalisierung hat auch im Gesundheitswesen längst Einzug gehalten. Mit Gesundheits-Apps kann jede und jeder von uns ein Stück digitale Gesundheit in der Hosentasche tragen. Gerade auch für Bad Waldsee als Gesundheitsstandort spielen digitale Pflege, Telemedizin und digitale Reha eine wichtige Rolle. Durch die bedauernswerte Schließung unseres Waldseer Krankenhauses wird sich die Relevanz – insbesondere im Bereich der Telemedizin – in den kommenden Jahren auch noch weiter erhöhen“, wird der Vorsitzende der CDU Bad Waldsee, Maximilian Klingele, in dem CDU-Presseschreiben zitiert.

Digitale Reha und digitale Nachsorge

Im gut einstündigen Impulsvortrag stellte Rehadirektor Charles Hall laut Mitteilung die verschiedenen Chancen und Risiken der Digitalisierung im Gesundheitsbereich dar. Dabei standen auch die digitale Reha und die digitale Nachsorge im Fokus, teilt die CDU weiter mit. Die Städtischen Rehakliniken würden inzwischen vermehrt auf dieses Format setzen.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, gehen laut Hall Schätzungen davon aus, dass bis im Jahr 2030 deutschlandweit über 600 000 Fachkräfte aus dem medizinischen- und pflegerischen Bereich fehlen, um die Patientenversorgung umfangreich sicherstellen zu können.

Gerade hier könne durch künstliche Intelligenz im Bereich der Diagnose oder auch durch Robotik in Zusammenhang mit der Patientenversorgung für eine erhebliche Entlastung des Fachpersonals gesorgt werden.

Noch viele Hindernisse auf dem Weg

Beim anschließenden Austausch wurde jedoch deutlich, dass es noch einige Hindernisse auf dem Weg zur großflächigen Personalentlastung durch volldigitale Prozesse gibt, wie die CDU weiter mitteilt. So seien sehr enge Leitlinien im Bereich des Datenschutzes oder auch statische Gesetzgebungen, die oft noch aus Zeiten vor der Erfindung des Internets stammen, ein Hemmschuh.

„Die Digitalisierung betrifft sämtliche Bereiche unseres Alltags. Daher war es uns wichtig, nicht nur die klassischen Themenbereiche der Digitalisierung, wie den Breitbandausbau oder Smart-Home, abzudecken“, wird Klingele weiterhin zitiert.

Über Verschwörungstheorien und „alternative Fakten“

Das digitale Jahr der CDU Bad Waldsee wird nach eigenen Angaben mit der Abschlussveranstaltung am 14. Dezember enden. Zu diesem Termin wird Giulia Silberberger, Gründerin des „Goldenen Aluhuts“ die CDU Bad Waldsee im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung besuchen.

Unter dem Motto „we make facts great again!“ werden die verschiedenen Bereiche rund um Verschwörungstheorien und „alternative Fakten“ im Netz diskutiert.