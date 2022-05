Carolin Kupper neue 1. Vorsitzende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu Beginn begrüßte die erste Vorsitzende Esther Merk alle Anwesenden, die sich im Tagungsraum des Gasthofes Kreuz in Mattenhaus zur diesjährigen Jahreshauptversammlung zusammengefunden hatten. Erfreulich war, dass Herr Markus Fürst (1. Vositzender SG Bad Waldsee) anwesend war und die Mitglieder über die Aufgaben der Sportgemeinschaft informierte.

Die Schriftführerin Jana Brielmayer berichtete ausführlich über das Jahr 2021. Der Bericht ist als Download verfügbar. Tobias Lorinser stellte den Jahresabschluss 2021 vor. Der Verein hatte trotz Corona ein gutes Ergebnis und wird auch in Zukunft investieren können.

Die Rechnungsprüferinnen Margit Schwarz und Heike Berg lobten die vorbildliche und gute Kassenführung von Kassenwart Tobias Lorinser. Bei der Prüfung hatten die Damen nichts zu beanstanden. Für dieses Jahr wurden die Kassenprüferinnen wieder gewählt. Danach folgte die Entlastung des Kassierers, des Ausschusses und des Vorstandes.

Anschließend wurden die Vorstands- und Ausschussämter zur Wahl gestellt. Dr. Georg Rist übernahm das Amt des Wahlleiters. Folgende Positionen wurden von der Versammlung neu gewählt: 1. Vorstand: Carolin Kupper; Geschäftsführer: Birgit Maucher; Schriftführer: Corinna Fehr; Hallenwart: Wolfgang Kulmus; Stallwart: Miriam Potthast; Ausschussmitglied: Andrea Gau; Ausschussmitglied: Mike Holl; Ausschussmitglied: Sabrina Schmidt.

Esther Merk legte nach zweijähriger Tätigkeit als 1. Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Bad Waldsee ihr Amt nieder. Der Verein bedankte sich sehr herzlich für die hervorragende Arbeit, die Esther Merk die letzten zwei Jahre geleistet hat. Außerdem wurde Jana Brielmayer als Schriftführerin und Jürgen Hartmann als Stallwart verabschiedet. Ein ganz besonderer Dank galt dem langjährigen und sehr beliebten Reitlehrer Jürgen-Marcus Schmidt, der nach über 20 Jahren den Reitschulbetrieb abgibt. Die anwesenden Mitglieder bedankten sich mit einem gebührenden Applaus.

Carolin Kupper übernahm anschließend als neue 1. Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins die Leitung der Sitzung und richtete ein paar Worte an die Mitglieder. Die Jahreshauptversammlung wurde durch sie mit dem Dank an alle Mitglieder und den Kollegen in Vorstandschaft und Ausschuss für den ehrenamtlichen Einsatz beendet.