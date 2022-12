Caritas unterstützt Hilfsbedürftige bei der Wohnungssuche

Interessierte, die Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, können sich unverbindlich für eine Beratung bei Christian Mayer von der kirchlichen Wohnraumoffensive Herein melden unter 0176/13625677 oder mayer@herein-kirche.de.

Die kirchliche Wohnraumoffensive der Caritas Bodensee Oberschwaben leistet wertvolle Hilfe für Bedürftige in der Region und bringt Vermieter und Mieter zusammen. Projektleiter Christian Mayer berichtet der „Schwäbischen Zeitung“ von einem Fall in Bad Waldsee:

„Celestine Gnablodjoro kam vor neun Jahren mit ihrer Tochter nach Deutschland. Eine Frau, die stolz auf sich und ihren Weg sein kann. Ausdauer, Zähigkeit und Beharrlichkeit zeichnen den Weg dieser Frau aus und das spürt man auch im Gespräch. ,Ich möchte für mich und meine Familie eine gute Zukunft und dafür arbeite ich’, sagt sie.

Celestine Gnablodjoro (Foto: Claudia Casagranda)

Aufgewachsen ist sie im Togo. Sie kam ohne formale Schuldbildung nach Europa und hat es aufgrund ihrer Disziplin und Intelligenz geschafft einen Schulabschluss zu erlangen.

Aktuell besucht sie einen Integrationskurs. Danach will sie eine Ausbildung im Altenhilfebereich absolvieren. Ihre 14-jährige Tochter ist in der Gemeinschaftsschule und wird in zwei Jahren ihren Abschluss machen.“

Welche Rolle die Caritas dabei spielt

Unterstützt werden die zwei Frauen auf ihrem Weg durch die kirchliche Wohnraumoffensive der Caritas Bodensee Oberschwaben. Ermöglicht wird die Wohnraumoffensive durch den Fonds bezahlbarer Wohnraum der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Die Wohnraumoffensive mietet Wohnungen oder Häuser für zwei Jahre befristet an und vermietet sie wieder an einkommensschwache Menschen unter. In dieser Zeit können sich Eigentümer und Untermieter kennenlernen und im Idealfall einen Direktvertrag abschließen.

„Ich bin so froh, dass ich diese Wohnung für mich und meine Tochter habe. Das hilft uns, unsere Ziele zu erreichen. Vielen Dank an die Caritas und die Eigentümerin für diese Chance“, so Gnablodjoro.