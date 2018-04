Caritas und Diakonie weiten Sozialberatung aus

„Gemeinsam machen wir uns stark für Menschen in Notlagen.“ Dieses Motto könnte man über das vergrößerte Angebot an Sozialberatung in Bad Waldsee stellen, das bei einem Pressetermin im evangelischen Pfarrhaus unter Anwesenheit der verschiedenen Akteure im Sozialbereich vorgestellt wurde. Mit Dienstaufträgen von insgesamt 60 Prozent werden sich zukünftig die Sozialarbeiterinnen Kerstin Dirlewanger von der Caritas Bodensee-Oberschwaben (40 Prozent) und Ulrike Weissenhorn vom Diakonischen Werk Ravensburg (20 Prozent) der nachhaltigen Betreuung von Menschen in schwierigen Lebenslagen annehmen. Weissenhorn hat ihre Sprechzeiten am Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag im Büro im evangelischen Pfarrhaus. Dirlewanger ist montags und donnerstags im Caritaszentrum in der Robert-Koch-Straße anzutreffen. Die Beratungen sind kostenfrei.

Die Caritas Bodensee-Oberschwaben hatte zwar schon früher Sozialberatung in Bad Waldsee an einem Tag geleistet, durch die finanzielle Unterstützung der katholische Kirchengemeinde kann Dirlewanger jetzt aber an zwei Tagen ihre Klienten beraten. Auf der evangelischen Seite hat sich das Diakonische Werk Ravensburg dazu entschlossen, eine 20-Prozent-Stelle neu einzurichten, da ein gesteigerter Bedarf an Beratung erkannt wurde.

Bürgermeister Roland Weinschenk zeigte sich sehr zufrieden mit der verstärkten Beratungstätigkeit der Kirchen. Zum einen weiß er um den Bedarf, zum anderen schätzt er es, dass der städtische Mitarbeiterstab damit noch mehr kompetente Ansprechpartner findet. „Es geht um Menschen“ – das war an diesem Nachmittag immer wieder zu hören. Und damit sie in Notlagen aufgefangen werden können, soll das Netzwerk der Hilfe und Unterstützung möglichst engmaschig geknüpft werden. Dazu trage jetzt auch das Engagement der Diakonie bei, betonte Diakon Marcel Görres. „Ich freue mich auf die ökumenische Zusammenarbeit“, sagte Caritas-Mitarbeiterin Nicole Dodek. „Wir wollen mit diesem Angebot nah bei den Menschen sein“, sagte Dekan Friedrich Langsam vom Evangelischen Kirchenbezirk Ravensburg und wünschte der neuen Einrichtung, dass sie auch gut angenommen wird.

Zum sozialen Netzwerk zählt auch die Suppenküche, die von Montag bis Freitag zum Mittagessen einlädt und einmal im Monat zum Kaffee am Sonntagnachmittag. Dabei kennt das 30-köpfige Team das weite Spektrum der Notlagen, das von der traurigen Einsamkeit bis zur klammen Finanzlage geht.

Nachhaltige Beratung ist mehr als nur eine kurzfristige Finanzspritze. Weissenhorn hob darauf ab, dass die Ratsuchenden dazu befähigt werden sollen, ihr Leben aus eigener Kraft zu bewältigen. Deshalb prüfen die Sozialberaterinnen im vertraulichen Rahmen immer, wie es zur Notlage kam, welche Ressourcen der Klient selbst habe und ob alle staatlichen Mittel ausgeschöpft wurden. Natürlich würde man in bestimmten Notfällen dann auch zu Finanzhilfen greifen.

Unterstützung kann sehr unterschiedlich aussehen, das wurde an diesem Nachmittag deutlich. Dabei geht es für den Bürgermeister aber immer um den Gleichheitsgrundsatz. Den Vorschlag von Pfarrer Wolfgang Bertl, Familien in schwierigen Lebenslagen zum Beispiel eine Gratiskarte fürs Freibad zu geben, lehnte er ab. „Wer soll eine bekommen und wer nicht?“ Und wenn es um aktuelle Notlagen geht, kocht früher oder später auch das Thema der steigenden Mieten hoch. Das war bei diesem Treffen nicht anders. Wie in anderen Städten ist auch in Bad Waldsee bezahlbarer Wohnraum knapp. Oder anders ausgedrückt: Die Probleme des Auskommes mit dem Einkommen werden nicht weniger. Aber es gibt jetzt mehr kompetente Beratung.