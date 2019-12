Caritas hat mit „Herein“ bereits 140 Menschen zu Wohnraum verholfen

Mit ihrem Projekt „Herein“ hat die Caritas Bodensee-Oberschwaben bereits rund 140 Menschen zu Wohnraum verholfen. In derzeit etwa 50 Wohnungen sind kleine bis große Familien, Senioren oder alleinerziehende Mütter mit wenig finanziellen Mitteln untergekommen, die ohne Hilfe der Caritas auf dem angespannten Wohnungsmarkt kaum eine Chance haben. Das 2017 in Aulendorf gestartete Projekt erstreckt sich mittlerweile über elf Orte im Kreis Ravensburg und im Bodenseekreis, darunter auch seit November die Stadt Bad Waldsee.

Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware und das längst nicht mehr nur in Großstädten, sondern auch in der Region Bodensee-Oberschwaben. Menschen mit kleinerem Geldbeutel tun sich besonders schwer, geeignete Wohnungen zu finden. Daher sind Einkommensschwache wie etwa Alleinerziehende, Rentner, bildungsarme Geringverdiener, große Familien oder geflüchtete Menschen Hauptzielgruppe der „Herein“-Wohnraumoffensive. Spitzenreiter der beteiligten Städte ist Weingarten: Dort konnten elf Wohnungen angemietet werden, in Aulendorf sechs, in Friedrichshafen derzeit fünf und in Leutkirch und Isny aktuell jeweils eine Wohnung, um einige Beispiele zu nennen. Auch in Ravensburg, Meckenbeuren, Tettnang, Langenargen und Kressbronn ist die Caritas mit der „Herein“-Wohnraumoffensive aktiv. Ziel ist, in jedem Ort jeweils zehn Wohnungen an sozial Schwache zu vermieten. In Bad Waldsee wurde bislang noch keine Wohnung gefunden, wie Mayer berichtet, dort ist das „Herein“-Projekt allerdings auch erst gestartet.

Das Prinzip von „Herein“ funktioniert so: Die Caritas tritt als Vermittler zwischen Mieter und Vermieter auf. Die Wohnungen werden zusammen mit Kirchen und den Kommunen gesucht. Ist ein geeigneter Wohnraum gefunden, mietet die Caritas diesen zu ortsüblichen Preisen an und untervermietet die Wohnungen weiter. Die Mietkosten bekommt die Caritas vom zuständigen Leistungsträger, in der Regel also vom Jobcenter, zurückerstattet.

Mehr Sicherheiten für Vermieter

Da die Caritas als Zwischenmieter fungiert, haben Vermieter mehr Sicherheiten und können sich verlassen, dass die Miete pünktlich überwiesen wird oder die Caritas für eventuelle Schäden aufkommt. „Unser Ziel ist jedoch, dass Vermieter und Mieter in ein direktes Mietverhältnis kommen. Wir können dann wiederum andere Wohnungen neu anmieten und anderen Menschen zu Wohnraum verhelfen“, erklärt Mayer. Daher ist das Mietverhältnis zwischen Caritas und Vermieter auf zwei Jahre befristet, die Mieter haben bis zum direkten Mietverhältnis sozusagen eine Art Bewährungszeit. Aber auch nachdem die Mieter selbst den Mietvertrag übernommen haben, begleitet die Caritas die Menschen weiter und gibt Hilfen bei Mülltrennung und Nebenkostenabrechnung, Kehrwoche- und Schneeräumpflichten oder auch beim Einhalten der Hausordnung.

Die beteiligten Städten und Gemeinden beteiligen sich finanziell an der „Herein“-Wohnraumoffensive. So erhält die Caritas nach Angaben von Mayer pro Jahr 1500 Euro zur Projektfinanzierung von der jeweiligen Kommune. Zudem gibt es eine finanzielle Beteiligung an den Wohnungs-Verwaltungskosten. Das funktioniert so: Pro angemieteter Wohnung steuern die Städte oder Gemeinden 32 Euro monatlich bei. Weitere finanzielle Mittel müssen in einem sogenannten Risikofonds eingezahlt werden (beispielsweise, wenn es mit der Kaution Probleme gibt oder Schäden repariert werden müssen): Das sind pro angemieteter Wohnung 1200 Euro, bei einer Zielgröße von zehn Wohnungen pro Ort also 12 000 Euro für jede Kommune und Gemeinde.

Auch neunköpfige Familie dabei

Bislang sind unter den Mietern insgesamt betrachtet rund 70 Prozent geflüchtete Menschen und 30 Prozent einheimische Menschen mit geringem Einkommen, erläutert Mayer. Das Ziel sei langfristig eine 50-zu-50-Verteilung. „Besonders in den Städten ist der Wohnraum besonders knapp und dort sind auch die meisten Geflüchteten unterzubringen. Wer schlecht oder kein Deutsch spricht tut sich abgesehen von geringen Geldmitteln extrem schwer bei der Wohnungssuche“, erläutert Mayer. Wie er betont, sei es aber kein Flüchtlingsprojekt, sondern „Herein“ sei für alle Menschen mit geringem Einkommen und schlechten Möglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt gedacht. Unter den aktuell rund 140 Mietern findet sich nach Angaben von Mayer eine bunte Mischung – Alleinstehende, Pärchen, Senioren, drei- bis neunköpfige Familien oder alleinerziehende Mütter.