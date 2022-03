CarePakete für die Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine haben auch uns, die Eugen-Bolz-Gemeinschaft, betroffen gemacht. In den Klassen wurde darüber gesprochen, im Morgenkreis tauschten wir uns aus, erzählten von den Sorgen und teilten unser Mitgefühl. So entstanden in den letzten Wochen zahlreiche Bilder für die Ukraine und Schriftzüge für den Frieden, die das Schulhaus schmücken und uns daran erinnern, welch Glück wir haben, in Frieden leben zu dürfen.

Unseren SchülerInnen war es neben den Gesprächen im Unterricht auch wichtig mit anzupacken. Initiator der Idee war dann Johannes Schieren, der Vater von Enya und Finley, Schüler der EBS in der 8. und 3. Klasse, dessen Familie Verwandte in der Ukraine hat und seit Beginn des Krieges Spenden sammelt. Die Aktion nahm von dort an Fahrt auf … Die SMV der EBS organisierte, schrieb Listen, verteilte Aufgaben und erstellte einen Zeitplan. An einem Vormittag sollten also 300 Kartons mit Lebensmitteln gepackt werden – und das mit über 600 Schülerinnen und Schülern. Eine Mammutaufgabe! In nur wenigen Tagen stellte die SMV mit Schülersprecher, Philipp Bertsch, und seinen tatkräftigen Stellvertretern, Finn Kraus und Kiron Wolf, die Packaktion auf die Beine. Unterstützt wurden sie von Konrektor Nico Hauff und den SMV-Lehrern, Frau Boneberger und Herrn Rueß. Zwei Tage bevor es dann losging, kamen die gespendeten Kartons von der Firma Moosmann Verpackungen und die durch Spenden finanzierten Lebensmittel an der Schule an. Am letzten Freitag wurden dann, in zwei extra dafür aufgebauten „Packstraßen“, die Pakete für die Ukraine gepackt. Die einzelnen Klassen wurden dabei von SchülerInnen der SMV angeleitet und unterstützt. Die SMV-Schüler bestückten die Tische mit Ware, die Klassen durchliefen die „Straße“ und füllten Kartons. Ganz zum Schluss wurden selbstgemalte Bilder oder persönliche Briefe in das Paket gelegt. „Die Menschen haben nicht viel und wenn sie sich freuen, darauf freu ich mich am meisten.“, meint Davina, 5a. Gemeinsam helfen, Paket für Paket – das war allen wichtig. Nun wollen wir DANKE sagen: der SMV, Herrn Hauff und Herrn Wolf für die tolle Organisation, der Firma Moosmann für die Kartons, dem Ganztagsbereich für die schönen Friedenstauben in der Mensa, der Familie Schieren für die Unterstützung und ein großes Dankeschön an alle Schüler, die gezeigt haben, dass gemeinsam Großes erreicht werden kann.