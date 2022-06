Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Nachmittag des 1. Junis fand der Career Day 2.0 mit dem Bildungspartner des Gymnasiums Bad Waldsee Böhringer Ingelheim statt. Im Rahmen der Berufsorientierung und MINT-Förderung findet dieser jährlich für die Kursstufe 1 verpflichtend statt. Das weltbekannte Unternehmen nimmt die Partnerschaft sehr ernst, denn die Schüler und Schülerinnen merkten bald, dass hier nicht irgendjemand geschickt worden war. Beide Referenten sind sozusagen „Topplayer“ in ihrem Bereich und international aufgestellt mit jahrelanger Berufserfahrung in den USA und Mailand. So bekamen die angehenden Anwärter*innen auf dem Studien- und Arbeitsmarkt von Frau Romer-Aschenbrenner, der Koordinatorin für Ausbildung und Berufsperspektiven des Unternehmens, einen spannenden Überblick über die verschiedenen ausbildungs- und studienbegleitenden Plätze bei Böhringer. Das riesige Spektrum reicht von dem/r Chemielaborant*in bis zur/m Medizin-Informatiker*in – allein hundert Plätze wurden im Herbst 2022 vergeben – beeindruckend. Dr. Alexander Heim-Riether, Head of Program Management & Competitive Intelligence, also der Chef der Medikamentenentwicklung in Deutschland, hielt einen äußerst interessanten Vortrag über die verschiedenen Phasen der Entwicklung eines Medikamentes, die in der Regel zwölf Jahre von der Idee bis zur Zulassung dauern. Dabei blieben dann nochmals viele Medikamente wegen fehlender Wirksamkeit oder zu großer Nebenwirkungen auf der Strecke.

Die Referenten waren aber auch als Personen sehr überzeugend und repräsentierten das familiengeführte, weltweit agierende Unternehmen mit vielen Aufstiegschancen in beeindruckender Weise, so zum Beispiel, wenn Dr. Heim-Riether immer wieder auf Englisch referierte, weil er aufgrund der vielen Jahre in den USA nicht anders kann. Die jungen Erwachsenen konnten also an diesen persönlichen Beispielen sehen, dass der berufliche Werdegang nicht mit der ersten Entscheidung in Stein gemeißelt wird. So begann Frau Romer-Aschenbrenner am Standort Biberach als Chemie-Laborantin, um danach große Karriere im Unternehmen zu machen. Auch Dr. Alexander Heim-Riether wurde nach dem Vortrag noch nach mehr Details zu seinem Werdegang von den Schülern und Schülerinnen befragt. Das Gymnasium freut sich, dass in den nächsten Wochen Schnupperpraktika und weitere Infotage am Standort Biberach möglich sein werden.