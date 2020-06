Capri gebucht, Corona bekommen: Krise erwischt Reisebüros heftig

Von Schwäbische Zeitung

In Laupheim wurde am Freitag eine 51-Jährige so schwer mit einem Messer verletzt, dass sie kurz darauf starb. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervor. Täter soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein 32 Jahre alter Bekannter der Frau sein.

Die 51-Jährige soll sich am Freitagabend als Gast im Außenbereich eines Lokals in Laupheim aufgehalten haben. Kurz nach 20.30 Uhr sei sie aufgestanden und zum Parkplatz des Lokals gegangen.