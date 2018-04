Campingfreunde strömen zum Frühlingsfest ins „Erwin-Hymer-Center“

Bei bestem Reise- und Campingwetter strömten die Anhänger mobilen Reisens am Wochenende zuhauf zum traditionellen Frühlingsfest ins Waldseer Erwin-Hymer-Center. Schon am Samstagmorgen, kurz nach Eröffnung der zweitägigen Veranstaltung, herrschte reichlich Betrieb in der jüngst modernisierten Niederlassung an der Biberacher Straße.

An den Autokennzeichen auf den Parkplätzen im Norden der Kurstadt war erkennbar, dass die Wohnmobilfans aus fast ganz Deutschland und aus dem angrenzenden Ausland anreisten.

„Der ist so klasse mit der schönen Lackierung, da könnte man schwach werden“, lacht Anita Wolf aus Eriskirch. Beim Besuch des Frühlingsfestes liebäugelte sie mit den farbenfrohen Eriba-Touring-Sondermodellen „Rockabilly“ und „Ocean Drive“, die stilecht mit Oldtimer-Zugfahrzeugen in Szene gesetzt wurden.

Sie und ihr Mann Josef sind geübte Camper und lieben das unbeschwerte Reisen von Ort zu Ort. Kein Wunder, dass sie bei der Besichtigung eines Touring-Oldtimers von 1964 ins Gespräch kamen mit einem Senior, der sich mit Begeisterung an frühe Urlaube mit diesem Klassiker erinnerte.

Heinz Lehner aus dem Fränkischen legte seine Badekur in Bad Waldsee bewusst auf den Termin des Hymer-Festes, um sich über alle Neuheiten auf dem Sektor der Reisefahrzeuge informieren zu können. „In den 90-er Jahren bin ich mit meinem Reisemobil bis ans Nordkap gefahren. Heute dürfen es kürzere Strecken sein, aber ich bin immer noch Anhänger des mobilen Reisens, der die Freiheit unterwegs schätzt“, sagt der ältere Herr und besichtigt in Begleitung seiner Ehefrau die neueste Fahrzeugflotte der Erwin Hymer Group.

Warteschlangen bilden sich

Schon um die Mittagszeit war Geduld vonnöten, weil sich vor einigen Modellen erste Warteschlangen bildeten. Wer dann Platz genommen hat in einem „Cockpit, der konnte sich ein schönes Bild machen von Ausstattung und Komfort, die Wohnmobile und Caravans heute reichlich bieten.

Auch für den Abverkauf von Ausstellungsfahrzeugen und für die Mietfahrzeugflotte 2017 interessierten sich die Kunden, die dafür teilweise von weit her angereist sind. Angetan zeigten sich die Besucher zudem von der neuen Eriba-Touring-Ausstellung auf der Empore und vom modernisierten Zubehörshop, wo es alles gibt, was beim Campen vonnöten ist.

An beiden Tagen war für Bewirtung und Musik gesorgt sowie für einen Shuttlebusverkehr, den die Besucher rege in Anspruch nahmen.