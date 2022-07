C-Junioren des SV Reute sind Meister der Leistungsstaffel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als Aufsteiger haben die C-Junioren des SV Reute am Samstagnachmittag durch einen hart erkämpften 3:1-Erfolg beim SV Oberzell den Titel in der Leistungsstaffel perfekt gemacht und bekamen von Staffelleiter Wilhelm Rudhart den Meisterwimpel überreicht. Die Mannschaft um die Trainer Joachim Freisinger, Roland Obermayer und Safet Hyseni überraschte nach dem Aufstieg alle und stand am Ende auch eine Liga höher mit nur fünf Gegentoren in der gesamten Frühjahrsrunde zurecht ganz oben. Dabei war der Start in die neue Spielklasse eher verhalten und das vorgegebene Ziel war ganz klar der Klassenerhalt. Mit einem Remis und einer Niederlage nach zwei Spieltagen befand sich der SVR zunächst in den hinteren Tabellenregionen, ehe eine Serie von sieben Siegen in Folge den Nachwuchs des SV Reute ganz nach oben katapultierte. Nach dem Schlusspfiff in Oberzell brachen alle Dämme und die Mannschaft wurde von den sehr zahlreich mitgefahrenen Reutener Anhängern lautstark bejubelt. Zurück in Reute feierten die C-Junioren zusammen mit Trainern, Eltern und Anhängern den Meistertitel in der SVR-Sportgaststätte.