C-Junioren des SV Reute an der Spitze

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die C-Junioren des SV Reute gingen im vorgezogenen Spitzenspiel in Weißenau als triumphaler Sieger hervor und stürzten den bisherigen Tabellenführer SGM Eschach/Weißenau I durch eine imponierende, mannschaftlich geschlossene Leistung mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg. Die Mannschaft um das Trainerteam Joachim Freisinger, Roland Obermayer und Safet Hyseni steht nach sechs Siegen in Folge einen Spieltag vor Ende der Frühjahrsrunde als Aufsteiger an der Spitze der Leistungsstaffel. Letzte Begegnung ist am Samstag, 9. Juli, beim SV Oberzell. Foto: SV Reute