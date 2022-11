C-Jugend-Mädchen der TG holen Silberpokal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause durften sich die Mädchen der TG Bad Waldsee im Gerätturnen wieder bei den Oberschwäbischen Mannschaftswettkämpfen messen. An drei Wettkampftagen starteten die Turnerinnen in der Altersklasse E- (8/9 Jahre), D- (10/11 Jahre) und C-Jugend (12/13 Jahre) an den Austragungsstätten in Reute, Bad Wurzach und Ailingen.

Früh morgens begannen die Wettkämpfe für die E-Jugend. Pro Tag durften für die Mannschaft fünf Mädchen starten. Nach den drei Wettkampftagen freuten sich die Jüngsten über einen tollen 5. Platz. Für die TG starteten Eva Köberle, Lilly Forderer, Enni Natterer, Leonie Stehle, Xenia Weber, Bianca Wiest und Julia Steer. Einen großen Anteil am guten Mannschaftsergebnis steuerte Eva Köberle bei. Sie konnte an allen Geräten überzeugen und gehört zu den besten Turnerinnen in der gesamten E-Jugend. Diese Altersklasse stellte mit 17 Mannschaften das größte Teilnehmerfeld.

Die D-Jugend mit Nela Konrad, Neele Leins, Isabell Hofmann, Mathilda Ulmer, Johanna Korn und Ariane Natterer belegte Platz 7 von 15 teilnehmenden Vereinen. Der gute Platz im vorderen Mittelfeld stimmte bei der starken Konkurrenz sehr zufrieden. Bei den ersten zwei Wettkämpfen konnten sich die Turnerinnen gut ergänzen und alle hatten ihre Stärken an ihren Lieblingsgeräten. Hohe Wertungen bekam Ariane am Reck und Boden. Mathilda hatte ihre Stärken am Sprung und Boden und konnte somit viele Punkte beisteuern. Die Mädchen waren sehr motiviert und fleißig im Training, doch leider traten sie am letzten Wettkampftag nur zu dritt an und hatten somit keine Streichwertung.

Große Freude herrschte bei den C-Jugendlichen Lara Heiß, Romy Denzler, Yvonne Weber, Line Jäggle, Emilia Natterer und Alea Konrad über den 2. Rang und einen Silberpokal. Lara, Romy und Yvonne sammelten mit besonders schönen Übungen viele Punkte für die Mannschaft. Lara war an allen drei Tagen sogar die Beste der gesamten C-Jugend. Auch Romy und Yvonne gehörten zu den Stärksten dieser Altersklasse. Line, Emilia und Alea konnten dazu noch wichtige Punkte beisteuern. Und so gelang die tolle Überraschung mit dem 2. Platz bei sieben teilnehmenden Vereinen.