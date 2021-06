Cúl na Mara treten auf der Heuneburg auf

Die Band Cúl na Mara gibt zum zehnjährigen bestehen ein Konzert auf der Heuneburg am Samstag, 19. Juni, um 19 Uhr. Einen zweiten Termin gibt es am 10. Juli. Damit geht für die Musiker laut Pressemitteilung eine kulturlose Zeit zu Ende.

Die keltische Folk-Rock Formation Cúl na Mara spielt traditionelle auf der Heuneburg einmal kurz vor dem Mitsommerfest (Alban Hevin), das im keltischen Jahreskreis eine sehr wichtige Bedeutung hatte. Die Heuneburg an einem solchen Abend in der beginnenden Dämmerung mit keltischer Musik zu erleben sei etwas ganz Besonderes und von einer mystisch-sinnlichen Atmosphäre in der Natur mit einem weiten Blick über das Donautal geprägt, heißt es in der Pressemitteilung.

Cúl na Mara feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum. Die Band spielte in den vergangenen Jahren auf großen Folk-Rock Festivals von Triest bis Bremen. Sie haben insgesamt elf Preise für ihre ersten drei CD`s auf dem renommierten Rock-Pop-Festival in Siegen von 2012 bis 2018 erhalten. Davon viermal Platz 1 für die beste Folk-Rock CD, das beste Weltmusikalbum, den besten Folk-Rock Song und den besten Folk-Rock-Sänger. Sie verbinden die traditionelle Musik aus den keltischen Ländern mit modernen Eigenkompositionen. Highland Pipes, Flöten, Mandoline, Bouzouki Drums, Bass und Akkordeon gehören zum ganz selbstverständlichen Instrumentarium der Band. Sie verstehen es traditionelle Klänge mit Rock, Folk, Punk, Polka und Walzer zu verschmelzen.

Wegen der Beschränkungen bei den Besucherzahlen wird es ein zweites Konzert am 10. Juli geben. Dieser Termin dient aber zugleich als Ersatztermin, falls das erste Konzert aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen ausfällt. Es werden feste Sitzplätze ausgewiesen. Das Konzert findet nur bei guter Wetterlage draußen statt.