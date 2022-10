BW-Meisterschaften im Waldlauf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen fanden am 22. Oktober in Essingen bei Aalen die Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften im Waldlauf statt. Auf dem anspruchsvollen Rundkurs unterhalb des Albtraufs konnten die Läufer des TSV Reute auch diesmal wieder schöne Erfolge verbuchen. So errang Steffen Hahn die Silbermedaille in der Altersklasse M30 hinter Robin Linten von der LSG Aalen. In der hart umkämpften Altersklasse M60 unterlag Uwe Hahn im Schlussspurt knapp seinem Dauerrivalen Bernd Mürb vom TV Rheinau, konnte sich aber noch vor Martin Rapp vom LAV Tübingen platzieren und so die Silbermedaille nach Reute bringen. Nachwuchsläuferin Lena Narrog erzielte Platz vier in der stark besetzten Klasse der weiblichen Jugend U18. Laurin Wolf musste sich nach krankheitsbedingtem Trainingsrückstand in der ebenfalls hochkarätig besetzten männlichen Jugend U18 mit Platz zehn zufrieden geben, kam damit aber noch eine Minute vor den schnellsten Konkurrenten des LAC Essingen ins Ziel.