Busse in Bad Waldsee fahren am letzten Schultag nach der fünften Stunde

Am Dienstag, 20. Dezember, ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Der Unterreicht endet für sämtliche Schülerinnen und Schüler am Döchtbühlschulzentrum, der Eugen-Bolz-Schule, der Grundschule Haisterkirch und der Grundschule Reute bereits nach der fünften Stunde.

In diesem Zusammenhang weist die Stadt darauf hin, dass die Busse an diesen Tag lediglich nach der fünften Schulstunde fahren. Ausgenommen davon ist die Linie R80 (alte 7554), die nach dem regulären Fahrplan verkehrt. Die Halbtagesbetreuung an den Grundschulen findet an diesem Tag bis 13 Uhr statt. Schülerinnen und Schüler, die diese in Anspruch nehmen, müssen privat abgeholt werden.