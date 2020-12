Buslinie „30“: Weitere Haltestelle beim Kloster

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 13. Dezember, bedient die Buslinie „30“ Bad Waldsee-Ravensburg in Reute eine zweite Bushaltestelle. Wie Elke Müller, Geschäftsführerin bei Omnibus Müller Gaisbeuren, informierte, wird diese Haltestelle auf Höhe von Kloster und ehemaligem Pfarrhaus in der Elisabeth-Achler-Straße eingerichtet.

„Der Bus hält auf der Straße, zunächst wird ein Ersatzhaltestellenschild errichtet, bis die reguläre Haltestelleneinrichtung installiert ist“, kündigte Müller gegenüber der SZ an. Die Anregung für diese zweite Bushaltestelle sei von Jens Balke vom Bodo-Fahrgastbeirat gekommen. „Das bereichert das ÖPNV-Angebot im Ort beträchtlich, weil in der Nähe nicht nur ein großes Wohngebiet ist, sondern auch die Besucher des Bildungszentrums im Kloster hier ein- und aussteigen können“, so Müller dazu. Bislang gibt es in Reute nur eine Bushaltestelle in der Gaisbeurer Straße auf Höhe der Metzgerei Frank. Ansonsten gebe es mit Fahrplanwechsel keine nennenswerten Zeitverschiebungen auf der Buslinie „30“.