Burggrabenfest in Michelwinnaden mit Hillus Herzdropfa

Der Musikverein „Concordia“ Michelwinnaden richtet vom 24. bis 26. Juni sas Burggrabenfest im Burghof in Michelwinnaden aus. Zum Festbeginn am Freitag ab 18 Uhr steht der Musikernachwuchs mit Solo- und Gruppenvorträgen im Fokus. Am Samstag um 20 Uhr treten Hillus Herzdropfa gewinnen; die Comedy-Künstler Hillu Stoll und Franz Auber aus Justingen bei Schelklingen spielen ihr Programm „Schtoi(reiche) Albschwoba“. Die Veranstaltung ist als Open-Air im Burghof geplant, wird aber bei schlechter Witterung in den Burgsaal verlegt. Karten zum Preis von 20 Euro gibt es noch an der Abendkasse, Einlass ist um 19 Uhr. Vorab-Infos gibt es auf auf www.mv-michelwinnaden.de oder unter Telefon 07524/4011166. Mit einem Frühschoppen mit der Kapelle „Polkakaiser“ beginnt der Familiensonntag um 10.30 Uhr im Burghof. Auch zum Festausklang gibt ab 15 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Blasmusikprogramm mit einer kleinen Besetzung des Musikvereins. Für kleinen Besucher werdenKinderspiele angeboten.