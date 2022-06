Burggrabenfest in Michelwinnaden bietet viel Programm

Der Musikverein Concordia aus Michelwinnaden lädt an diesem Wochenende, von 24. bis 26. Juni, zum Burggrabenfest in den Burghof ein. In diesem Jahr steht der Musikernachwuchs zum Festbeginn am Freitagabend im Focus. Unter dem Motto „Jungmusikanten On Stage“ präsentiert sich am Freitagabend ab 18 Uhr der Musikernachwus mit Solo- und Gruppenvorträgen, die vereinseigene Jugendkapelle wird spielen und auch das Jugendblasorchester Bad Waldsee wird mit dabei sein. Interessierte Kinder können bei einer Instrumentenvorstellung auch die einzelenen Blas- und Schlaginstrumente ausprobieren welche im Musikverein ausgebildet werden und sich über die Jugendausbildung informieren. Auch an den beiden weiteren Tagen gibt es viel Programm.

Am Samstagabend treten „Hillus Herzdorpfa“ auf. Die beiden Comedy-Künstler präsentieren ihr Programm „Schtoi(reiche) Albschwoba“. Die im Vorverkauf erhältlichen Karten waren schnell verkauft. Die Veranstaltung ist als Open-Air im Burghof geplant, bei schlechter Witterung wird der Kabarett-Abend in den Burgsaal verlegt. Bei gutem Wetter stehen weitere Sitzplätze zur Verfügung, die dann an der Abendkasse für 20 Euro erhältlich sind. Das Programm beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Interessierte werden gebeten, sich kurz vor der Veranstaltung auf der Homepage des Musikvereins unter www.mv-michelwinnaden.de oder unter der Telefonnummer 07524 / 4011166 zu informieren.

Der Frühschoppen mit der Kapelle „Polkakaiser“ beginnt am Sonntag, 26. Juni, ab 10.30 Uhr im Burghof. Es gibt auch einen Mittagstisch. Ab circa 14 Uhr spielt die Jugendkapelle des Musikvereins Michelwinnaden bei Kaffee und Kuchen. Ab circa 15 Uhr spielt eine kleine Besetzung des Musikvereins. Zudem gibt es Kinderspiele am Burgweiher.