Buntes Treiben bei kaltem Wetter in Gaisbeuren

Nachdem das Recht der Narren in der Ortschaft lag, hat es am Nachmittag des ruaßigen freitags wieder den Ulkumzug der närrischen Gaisbeurer gegeben. Dieser startete wie jedes Jahr am Aufstellungsplatz im Dellenhag an der Linde. Hier ging es bereits lustig zu, während die teilnehmenden Gruppen sich versammelten.

Pünktlich um 14 Uhr zieht die Narrenschar über den Mohnweg in den Friedensweg zum Dorfgemeinschaftshaus. Immer wieder wird ein Stopp eingelegt, um an Stärkungspunkten etwas Flüssiges zu sich zu nehmen. Hier sieht man, wie die Bevölkerung mit dabei ist und kleine Tische aufbaut um die Umzugsschar zu begrüßen. Somit stoppt auch der Umzug immer wieder, um sich dann unter Begleitung von Musikverein, Fanfarenzug und Durlesbachschalmeien fortzusetzen.

Angeführt wird der Zug von den sogenannten Brezga-Buaba und den Bäckerinnen. Sie verteilen an die Zuschauer auf Stecken leckere Brezeln. Ebenso nicht wegzudenken ist der Wagen der Blutreitergruppe, organisiert durch Dieter Hertkorn. In diesem Jahr sehr vorbildlich mit neuem Zuggefährt. Die Blutreitergruppe fährt nämlich mit einem Elektrofahrzeug – ohne Abgase und Lärm. Spürbar war in allen Gruppen die mittlerweile durch die Lande kursierende Grippewelle.

Teilnehmende Gruppen waren die Hupfdohlen der Narrengilde Schussentäler – dieses Jahr als Frösche verkleidet. Auch die Zigeunergruppe der Narrengilde ist immer wieder ein fester Bestandteil des Umzuges. Der Kindergarten nahm mit einer stattlichen Zahl von Kindern und Erzieherinnen und Eltern als Begleitung teil. Dieses Jahr lautete bei Ihnen das Motto Ritter und Prinzessinnen. Die größte Gruppe stellten natürlich die Bankräuber der Närrischen Gaisbeurer dar. Sie verstehen es immer wieder ein passendes Motto zu finden und dies perfekt umzusetzen. So werden keine Kosten und Mühen gescheut und entsprechende Outfits erstellt. Sogar einen mobilen Geldautomat haben sie in liebevoller Arbeit hergestellt.

In der Schmiede wird gefeiert

Der Umzug endete am Dorfgemeinschaftshaus. Dort konnten sich die Gäste mit warmen Kaffee, selbergebackenen Kuchen, Leberkäswecken und Getränken stärken. Die musikalische Unterhaltung erfolgte durch den Musikverein Reute-Gaisbeuern.

Auch in der Schmiede fanden sich die einen oder anderen Narren ein und feierten alle bis in die Abendstunden hinein.