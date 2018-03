In Reute ist am Samstag für kleine (und auch große Narren) viel gebotet gewesen. Trotz trüben Wetters ließen es sich die Kinder nicht nehmen, den Kinderumzug vom Gasthaus Stern in Richtung Dorfplatz mitzulaufen. Angeführt vom Fanfarenzug Reute, gefolgt vom Narrenbaum, der Vorstandschaft der Zigeunermusik und natürlich der großen Kinderschar ging es los in einen wunderbaren Kindernachmittag.

Am Dorfplatz angekommen erfreuten sich die Kinder über die gut gefüllte Konfettikanone und Gutsle, die sich immer wieder als Belohnung für gerufene Narrensprüche über die Kinder ergoss. Auch der Fanfarenzug spielte während des Narrenbaumstellens auf, abwechselnd mit der Zigeunermusik. Für die Kinder gab es noch Leberkäs-Wecken von der Narrengilde.

Gemeinsam ging es dann in die Durlesbachhalle, die wieder mit vielen bunten Luftballons und Tieren passend zum Motto geschmückt war. Heiko Gscheidle führte durch das bunte Programm. Den Auftakt zum Programm machte der Fanfarenzug mit schmissigen Tönen. Die Kindertanzgruppe der Narrengilde Reute hatte zu dem Lied „Die Affen rasen durch den Wald“ unter der Leitung von Lisa Zwicknagel und Birgit Wolfgang einstudiert.

Eine Jurygruppe hatte die Aufgabe, Kindergruppen und Erwachsene im Publikum zu suchen, die entsprechend des Mottos verkleidet waren. Für die Gewinner gab es auf den hinteren Plätzen Getränkegutscheine und die Kinder durften sich für die Plätze eins bis sechs über Puzzles freuen. Besondere Ehre wurden den Siegern der Gruppen und Erwachsenen-Wertung zuteil: Sie durften am Sonntag beim großen Umzug im Narrensamen mitlaufen.

Traditionell ist jedes Jahr Jennys Tanzgarde zu Gast in der Reutener Durlesbachhalle. Bereits seit über zehn Jahren gehören sie zum festen Bestandteil des Kindernachmittags an der Fasnet. In diesem Jahr konnte man ganz kleine Tanzmariechen bewundern. Gut organisiert war auch die große Spielestraße am Ende der Halle. Und so hat die Narrengilde auch dieses jedes Jahr wieder den Jüngsten einen schönen Nachmittag in der Halle beschert.