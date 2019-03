Bundesweiter Tag der gesunden Ernährung am 7. März wird auch in Bad Waldsee begangen

Das Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben beteiligt sich mit einer Aktion zum Thema „Ernährung und Osteoporose – Prävention und Therapie“ am bundesweiten Tag der gesunden Ernährung, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Donnerstag, 7. März, erwartet die Besucher in Bad Waldsee eine ganztägige Ausstellung sowie zwei Vorträge, die aufzeigen, wie man der Entstehung einer Osteoporose vorbeugen kann und wie eine bereits bestehende Osteoporose behandelt wird – mit Ernährung und Bewegung.

Der Tag der gesunden Ernährung mit dem Themenschwerpunkt Osteoporose widmet sich einem Thema, das in unserer Gesellschaft von hoher Relevanz ist, geht aus der Pressemitteilung des Ernährungszentrums hervor. Fast 25 Prozent der Frauen über Fünfzig in Deutschland leiden demnach unter Osteoporose. Insgesamt sind hierzulande 6,3 Millionen Menschen von der Erkrankung betroffen. Im Rahmen der bundesweiten Aktion bietet auch das Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben in Bad Waldsee, Schillerstraße 34, am Donnerstag, 7. März, um 10 Uhr und um 17.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Ernährung und Osteoporose – Knochenstark in jedem Alter“ an. In den Vorträgen erläutern Diätassistentin Katja Sontheimer und Melanie Willnat, M. Sc. Humanernährung, die Ursachen und Einflussfaktoren der Erkrankung. Parallel dazu gibt es an diesem Tag in der Mediathek des Ernährungszentrums eine Ausstellung zum Thema Osteoporose. Außerdem erwartet die Besucher ein Quiz mit interessanten Fragen sowie eine Verkostung. Die Ausstellung ist von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet. Bereits 1996 wurde der Tag der gesunden Ernährung vom Verband für Ernährung und Diätetik (VFED) initiiert. Er findet jährlich am 7. März statt. Bundesweit und in den deutschsprachigen Nachbarländern finden jährlich mehr als 2000 Aktionen zum Tag der gesunden Ernährung statt. Ziel ist es, im Alltagsleben der Menschen einen Kontakt zur gesunden Ernährung zu knüpfen.