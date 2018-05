Bundesteilhabegesetz erschwert Aufgabe der Betreuer

270 ehrenamtliche rechtliche Betreuer des Betreuungsvereins St. Martin kümmern sich im Landkreis Ravensburg um die Belange von 387 Hilfsbedürftigen. „Und der Bedarf steigt“, sagt Vorsitzender Hans Georg Kraus beim Pressegespräch in der Lokalredaktion Bad Waldsee. Der Verein ist laufend auf der Suche nach neuen Helfern.

Dass es sich bei der Betreuung um die rechtliche Betreuung und nicht etwa um die Pflege handelt, stellt der Ravensburger Rechtsanwalt Thomas Rezbach, stellvertretender Vorsitzende des Betreuungsvereins, hervor. Ebenso wie die Tatsache, dass die Betreuer die Betroffenen nicht entmündigen: „Die Betreuer helfen und unterstützen, aber sie bevormunden nicht. Im Vordergrund steht der freie Wille und das Wohl des Betreuten.“ Die Betreuer unterstützen also in Gesundheits-, Finanz- und Pflegeangelegenheiten. Und der Betreuungsverein St. Martin unterstützt die Ehrenamtlichen bei ihrer Arbeit und bildet sie aus.

Irmgard Jacob ist eine von rund 20 Betreuern in Bad Waldsee. Wöchentlich beschäftigt sie sich jeweils rund zwei Stunden mit einem 84-Jährigen in einer Sozialeinrichtung sowie mit einer geistig behinderten 25-Jährigen. „Mal brauchen sie Kleidung, mal hilft man beim Antrag stellen und mal geht man mit zum Arzt“, beschreibt Jacob allgemeine Aufgaben, die diese Ehrenamt mit sich bringt. Aber auch Ausflüge stehen auf dem zeitlich flexiblen Betreuungsprogramm. „Eventuell brauche ich dieses Angebot auch mal und da wollte ich wissen, wie das so zugeht“, begründet Jacob ihr Engagement und ergänzt, dass die Tätigkeit die Rentenzeit verbessere.

Claus-Dieter und Irmgard Hobusch betreuen seit 1992 ein Familienmitglied mit geistiger Behinderung. Anfänglich galt es vor allem Formulare auszufüllen und zu besuchen. Doch mit dem Umzug in eine neue Sozialeinrichtung zum Jahresanfang hin, hat sich die Aufgabe der Eheleute intensiviert. „Die Probleme kommen jetzt erst auf. Sie ist zwar relativ selbstständig, aber sie braucht Anleitung“, erklären die Hobuschs. Außerdem spiele das Alter jetzt eine Rolle, die körperliche Fitness der Betreuten lasse nach. „Mit dem neuen Bundesteilhabegesetz sind wir jetzt ganz anders gefordert“, betont Irmgard Hobusch. Bekanntlich sollen Menschen mit Behinderung laut dem Gesetzt in ihrem Leben mehr selbst bestimmen können. „Die Arbeit der Betreuer wird dadurch komplizierter, der Aufwand wird größer. Es müssen beispielsweise mehr Anträge gestellt werden. Das ist eine gewisse Herausforderung“, bekräftigt Monika Bettinger, Geschäftsführerin des Betreuungsvereins St. Martin. Das Prozedere werde sich gleichwohl einspielen, betont Kraus.

Den Kontakt und den Austausch mit dem hilfsbedürftigen Familienmitglied bezeichnen die Hobuschs als enge Bindung. Die Aufgabe stelle keine Belastung dar. Das betont auch Jacob, die ihr Engagement als Freude beschreibt: „Die beiden freuen sich immer so, wenn ich vorbeischaue. Und ich empfinde die Aufgabe als etwas Besonderes – ich mache es gern.“

Neben den Ehrenamtlichen kümmern sich drei Hauptamtliche des Betreuungsvereins um 63 Hilfsbedürftige. Dabei beziehen sie einen Stundensatz von 44 Euro brutto. „Es ist schwierig damit zurecht zu kommen“, sagt Bettinger. Die komplexen Fälle würden mehr Zeit als vorgesehen benötigen. Kraus spricht zum besseren Verständnis den Jahresetat des Vereins in Höhe von 230 000 Euro an. Nach den Zuschüssen des Landes und Landkreises (60 000 Euro) sowie den Vergütungen durch die Hauptamtlichen (100 000 Euro) bleibe jährlich ein Loch von rund 60 000 Euro zu füllen. Über die Mitgliedsbeiträge – aktuell zählt der Verein mehr als 380 Mitglieder – über Spenden sowie verhängte Bußgelder vor Gericht, die dann in die Vereinskasse fließen, müsse dieses Defizit ausgeglichen werden. Speziell vor dem Hintergrund, dass der Verein wachsen möchte, stellt die finanzielle Situation eine Herausforderung dar.

Jährlich kommen zwischen 20 und 30 Vermittlungen hinzu, so Bettinger. Ehrenamtliche Helfer werden demnach ständig gesucht. 399 Euro beträgt die jährliche Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Betreuer. Wer sich für die Aufgabe interessiert, kann an den Einführungskursen des Vereins am 28. Juni sowie am 12. Juli in Ravensburg teilnehmen.