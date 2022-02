Bundespolizei warnt nach tödlichem Bahnunfall vor Gleisübertritten

Nach einem tödlichen Gleisunfall auf dem Waldseer Bahnhofsgelände hat die Bundespolizeiinspektion Konstanz in Absprache mit der Deutschen Bahn, der Stadt Bad Waldsee und der BAG Raiffeisen die Notbremse gezogen. Leuchtend gelbe Warnschilder und große Absperrgitter auf dem Fußweg parallel zu den Bahnschienen sollen künftig unbefugte Gleisübertritte und damit Unfälle verhindern. Die Bundespolizei warnt vor dem Hintergrund des Unglücks vom Dezember eindringlich davor, die Gefahr durch einfahrende Züge zu unterschätzen. Ein kurzer Umweg auf sicheren Gehwegen sei weitaus sicherer, als unwegsames Gleisgelände zu betreten.

Gleisübertritte auf der Tagesordnung

Wie ein Trampelpfad vor Ort beweist, waren unbefugte Gleisübertritte im Bereich zwischen Bahnhof und BAG-Tankstelle seit Jahren an der Tagesordnung. Nicht nur Arbeitnehmer, die früh morgens mit der Bahn anreisen, wählten gerne diese (verbotene) Abkürzung über die Gleisanlagen, um in Richtung Steinstraße oder Biberacher Straße zu ihren Betrieben zu gelangen.

Auch Kunden der Discounter an der Stein- und Steinenberger Straße huschten verbotenerweise über die Schienen. Doch damit soll auf Betreiben der Bundespolizei, die bekanntlich polizeiliche Aufgaben auf Bahnanlagen wahrnimmt, jetzt Schluss sein.

Dringender Handlungsbedarf

Eine „strategische Auswertung“ der Bundespolizeiinspektion Konstanz habe ergeben, dass es im Umfeld des Bahnhofs Bad Waldsee in der Vergangenheit vermehrt zu unbefugten Gleisuüberschreitungen gekommen sei und dass „dringender Handlungsbedarf“ gesehen werde.

„Laut unserem Präventionsbeauftragten Volker Schröder bestehen hier baulich bedingte besondere Gefahrenmomente. Zum einem verläuft zwischen den Gleisen der zweigleisigen Strecke eine Seilzugleitung, die eine zusätzliche Stolperfalle zu dem ohnehin schon holprigen Gelände darstellt. Zum anderen befindet sich im Streckenverlauf von Osten in Richtung Bahnübergang ein unübersichtlicher Gleisbogen, so dass dort verkehrende Züge erst sehr spät optisch und akustisch wahrgenommen werden können. Das Entstehen einer lebensbedrohlichen Situation kann die Folge sein“, warnt Bundespolizei-Sprecherin Daniela Schmidt.

Ein Schockmoment

Der Bremsweg könne je nach Bauart und Geschwindigkeit der Züge mehrere hundert Meter lang sein und die Triebfahrzeugführer könnten im Ernstfall nicht ausweichen. „Auch wenn es zu keinem Unfall kommt, bleibt ein nicht zu unterschätzender Schockmoment für den Triebfahrzeugführer bestehen“, heißt es dazu weiter seitens der Bundespolizei, die um Aufklärung der Bevölkerung bemüht ist und deshalb bundesweit immer wieder auf diese Gefahren hinweist. „Einmal abgesehen davon, dass nicht berechtigte Personen beim Begehen von Gleisanlagen eine Ordnungswidrigkeit und im schlimmsten Fall sogar eine Straftat begehen.“

Warnhinweisschilder aufgestellt

Um in Zukunft also Unbefugte am Überqueren der Waldseer Bahn-Schienenanlagen zu hindern, seien in Absprache mit der Deutschen Bahn Netz AG Ulm, der Stadt Bad Waldsee und der BAG Raiffeisen als Eigentümerin eines direkt angrenzenden Privatweges entsprechend große Absperrgitter installiert worden, informierte die Bundespolizeiinspektion Konstanz. Zudem wurden beiderseits der Gleise neue Warnhinweisschilder der Deutschen Bahn aufgestellt, die nicht zu übersehen sind.

Umweg in Kauf nehmen

Die nun abgesperrte Privatstraße der BAG zwischen Biberacher Straße und Steinstraße war allerdings auch eine beliebte Fuß- und Radwegverbindung für Menschen aus den großen Wohngebieten Lindele und Eschle. Viele ältere Personen nutzten mit ihren Einkaufstrolleys diese Abkürzung in Richtung Steinstraße und Steinenberger Straße, um in den dortigen Discountern einzukaufen.

Inzwischen müssen sie einen Umweg über die Bahnhofstraße in Kauf nehmen, was nicht auf große Zustimmung stößt bei den betroffenen Senioren. Josef Gnann, bei der BAG in Bad Waldsee als Geschäftsführer Mineralöl tätig, weiß das. „Aber die Sicherheit im Bereich von Bahnanlagen geht vor, das wurde bei einem Vor-Ort-Termin mit der Bundespolizeiinspektion Konstanz deutlich gemacht und daran werden wir uns halten“, so Gnann auf SZ-Anfrage dazu.