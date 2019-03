Bundespolizei verhaftet 28-Jährigen in Bad Waldsee

Zum Einsatz der Bundespolizei am Montagmorgen in Bad Waldsee sind neue Details bekannt geworden. Wie die Bundespolizeiinspektion Konstanz am Dienstagvormittag mitteilte, handelte es sich um ein Ermittlungsverfahren im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen einen polizeibekannten 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Am Montagmorgen seien sowohl der Haftbefehl als auch der Durchsuchungsbeschluss in Bad Waldsee durch die Bundespolizei vollstreckt worden.

Dem Mann wird nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Konstanz vorgeworfen, am 31. Januar gegen 18.30 Uhr einen 34-jährigen schwerbehinderten Deutschen am Bahnhof Meckenbeuren unvermittelt angegriffen und dabei erheblich verletzt zu haben. Vorausgegangen war laut Bericht eine zuvor erfolgte Beleidigung durch das spätere Tatopfer.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Ravensburg Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr sowie einen Durchsuchungsbeschluss gegen den 28-Jährigen. Am Montagmorgen wurde der 28-Jährige in der Schützenstraße in Bad Waldsee festgenommen und noch am Abend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um Mithilfe: Wer am 31 Januar Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Ereignis in Zusammenhang stehen, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz unter Telefon 07531/1288250 oder der kostenfreien Hotline unter 0800/6 888 000 zu melden. Gesucht wird insbesondere eine Frau, die die Tat beobachtet haben soll.