Bundesjungzüchterschau steigt in Bad Waldsee

Nach vier Jahren, findet die deutsche Brown Swiss Bundesjungzüchterschau am Sonntag, 21. November, wieder in Bad Waldsee-Hopfenweiler statt. Die Veranstaltung wird vom Braunviehjungzüchterverband Baden-Württemberg gemeinsam mit der Allgäuer Jungzüchtergemeinschaft organisiert.

Der international erfahrene Preisrichter Gerold Riedl aus Tirol gemeinsam mit seiner Ringwoman Theresa Geisler aus dem Zillertal haben die Aufgabe den Titel des Bundessieger im Cow Showing zu vergeben und aus den besten Brown Swiss Tieren Deutschlands die Champions zu küren. Zu der deutschlandweit ausgeschriebenen Jungzüchterschau sind mehr 170 Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen angemeldet.

„Früh übt wer Meister werden will“ heißt es beim Kindervorführwettbewerb. Hier zählt neben der korrekten Präsentation auch noch das Wissen über die Aufzucht und Abstammung des Tieres. Die schwerste Wahl ist sicher wieder die „schönsten Stalltafeln“ zu prämieren. Rosalie Albinger aus Winterreute, Landkreis Biberach, wird dabei die jüngste Teilnehmerin aller Zeiten auf der Bundesjungzüchterschau sein. Am Schautag wird sie zwei Jahre, sieben Monate und zwei Tage alt sein. Ihr Bruder Elias Albinger macht eben so an der großen Viehschau mit.

Beim Wettbewerb um den Titel „Bester Brown Swiss Vorführer Deutschlands“ treten Newcomer und international erfahrene Jugendliche gegeneinander an. Die Herausforderung sein Tier ideal gefittet vorzuführen und die Kommandos des Preisrichters korrekt umzusetzen, verspricht einen hochklassiges Wettstreit.

Junge Züchter - alte Kühe ist beim Schauwettbewerb der Kühe angesagt. Fünftkalbskühe sind eine Premiere in der Geschichte der Bundesjungzüchterschau. Aber gerade diese wirtschaftlichen Brown Swiss Tiere zu präsentieren und deren Fitness zu zeigen, macht jeden Jungzüchter stolz. Bei den jungen Kühen sind Tiere aus deutscher und internationaler Genetik zu sehen, die die Schauszene in den nächsten Jahren bestimmen können.

Erstmals kann sich jeder Landwirt live von einer Top aktuellen Brown Swiss Nachzucht überzeugen. Die Rinderunion Baden-Württemberg freut sich mit Dorian (Dario x Anibal x Vasir) GZW 136 den international nachgefragtesten Brown Swiss Vererber, live einem breitem Fachpublikum zu präsentieren.

In der Gaststätte zur Versteigerungshalle wird mit einem regionalen Angebot zur Einkehr eingeladen. Der Schaukatalog ist unter www.deutsches-Braunvieh ab Dienstag, 9. November, online. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Besuch nur mit gültigem 3G-Nachweis möglich.