Bürgermeister will mit Jugendlichen in Gespräch kommen

„HenneHörtHin#digital“ – unter diesem Motto will Bad Waldsees Bürgermeister Matthias Henne am Donnerstag, 18. Februar, ab 17 Uhr per Videochat mit Jugendlichen ins Gespräch kommen.

Auf www.bad-waldsee.de/info/jugendbeteiligung ist ein Video verfügbar, mit dem er die jungen Leute zum Dialog einlädt. Außerdem gibt es dort die Zugangsdaten zum Videochat. Wenn es die Corona-Situation erlaubt, folgt im Frühsommer ein Termin mit persönlicher Begegnung. Der laufende Dialog mit der Jugend sei Matthias Henne ein großes Anliegen.