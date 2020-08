Bürgermeister besucht fürstliche Golfanlage

Das Fürstliche Golf-Resort Bad Waldsee war das jüngste Ziel der Betriebsbesuche von Bürgermeister Matthias Henne und Vertretern der Stadtverwaltung, teilt die Stadt in einem Presseschreiben mit. Zum Unternehmen gehören neben der Golfanlage auch Gastronomie und ein Hotel. Die Delegation der Stadt kam bei dem Besuch mit dem Eigentümer, Fürst Johannes zu Waldburg-Wolfegg-Waldsee, sowie mit dem neuen Geschäftsführer Sascha M. Binoth ins Gespräch.Das Thema Corona-Pandemie stand beim Besuch an erster Stelle.

„Wir haben die Zeit der Schließung unseres Hotels, unserer Gastronomie und der Golf-Anlagen genutzt und ein neues, breit aufgestelltes Konzept entwickelt“, erklärte Geschäftsführer Sascha Binoth laut Pressemitteilung der Stadt. Dazu gehöre unter anderem das neue Erscheinungsbild, bei dem das Alleinstellungsmerkmal „Fürstlich“ in den Vordergrund gerückt wurde. Hinzu komme der „Sportpark Bad Waldsee“ mit weiteren Sportangeboten, die den Golfsport ergänzen.

Fürst Johannes zu Waldburg-Wolfegg-Waldsee nahm die städtischen Gäste auf eine kleine Geschichtsreise mit. Das historische Scheunengebäude wurde zum „Restaurant im Hofgut“ umgestaltet. Sein Vater habe 1969, also vor mehr als 50 Jahren, den Fürstlichen Golfclub Oberschwaben gegründet. Heute zähle er rund 1000 Mitglieder. In den Anfangszeiten gab es einen Neun-Loch-Platz, dann wurden die Anlagen stetig weiter ausgebaut. Besonders stolz sei man auf die einzigartige 45-Loch-Golfanlage mit fünf Seen. Der sogenannte „Old Course“ zähle zu den 20 anspruchsvollsten in Deutschland, wogegen der „New Course“ mit seinem Inselgrün zu den zehn schönsten in Deutschland zähle. Zum Resort gehöre außerdem auch ein Vier-Sterne Hotel mit 40 Zimmern und 80 Betten und neben dem Restaurant im Hofgut auch das Café-Restaurant „Ausblick T-19“. Insgesamt beschäftige man rund 80 Mitarbeiter, darunter auch über zehn Auszubildende.

Im Anschluss an das Gespräch führte der Eigentümer die städtischen Gäste über das Gelände – unter anderem zur historischen Kapelle, die Fürstin Sophie zu Waldburg-Wolfegg im Jahr 1889 auf der Weltausstellung in Paris erworben hatte.