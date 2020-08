Bürgerinitiative macht sich für Waldseer Krankenhaus stark

Das ist die Bürgerinitiative:

Die Bürgerinitiative Krankenhaus (BIK) Bad Waldsee setzt sich aus den Mitgliedern Markus Nold, Christoph Mayer, Helmut Riga, Franz Daiber, Dieter Fussenegger, dem „Altbürgermeister“ Rudolf Forcher und ihrem Sprecher, Thomas Bertele, zusammen. Gegründet wurde die Gruppe im Jahr 2011, als es darum ging, sich für den Fortbestand der inneren Abteilung am Krankenhaus in Bad Waldsee einzusetzen. Damals gab es Überlegungen seitens der OSK diese Abteilung zu schließen beziehungsweise stark zu verkleinern. Dies hätte nach Ansicht der BIK den Anfang vom Ende des Waldseer Krankenhauses eingeläutet. Vehement stemmte sich die Gruppe dagegen und setzte eine Unterschriftenaktion in Gang. Mit 18 000 Unterschriften von Bürgern der Stadt Bad Waldsee – aber auch den umliegenden Gemeinden – im Gepäck reiste die BIK in das Landratsamt nach Ravensburg. Am Ende dieser Aktion stand der Fortbestand der Inneren Abteilung in Bad Waldsee, der bis zum heutigen Tag anhält. Seit dieser Zeit sind die Mitglieder in regem Austausch mit den Verantwortlichen der OSK und der Stadt Bad Waldsee. Jährliche Treffen im Waldseer Rathaus werden zum Vortragen von Wünschen der Belegschaft des Waldseer Krankenhauses genutzt, wie die BIK mitteilt. Auch über sinnvolle Ergänzungen und Veränderungen an der Infrastruktur des Hauses werde dabei regelmäßig diskutiert. (sz)