Bürgerinitiative Krankenhaus: „Mitarbeiter fühlen sich verunsichert, belogen und im Stich gelassen“

Die Bürgerinitiative Krankenhaus Bad Waldsee positioniert sich eindeutig zur OSK-Klinik in der Kurstadt und macht in einer Stellungnahme mit deutlichen Worten klar, dass das Krankenhaus eine Zukunft hat.

„Was geht in den Menschen vor, wenn ihnen unablässig suggeriert wird, dass das Haus in dem sie arbeiten ,marode’ sei und ihre Arbeitsleistung nicht ausreicht, um einen wirtschaftlichen Betrieb aufrecht zu erhalten?Sicher bedarf es hierzu keiner Antwort und jeder kann sich vorstellen, welch unmenschlichen Druck dies auf die Betroffenen ausübt und welche Unsicherheit dadurch entsteht“, eröffnet die Bürgerinitiative ihre Stellungnahme und skizziert damit aus ihrer Sicht die Situation der Mitarbeiter am Krankenhaus Bad Waldsee.

„Restlebensdauer“ sei höher als gesagt

Seit Jahrzehnten funktionale Strukturen würden permanent schlechtgeredet oder -geschrieben. Erwirtschaftete Millionengewinne der vergangenen Jahre würden von den politischen Entscheidern plötzlich angezweifelt und dem Gebäude noch eine „Restlebensdauer“ von maximal zehn Jahren attestiert. „Liebe politischen Entscheider: Seit mehr als einem Jahrzehnt ist es die Bürgerinitiative Bad Waldsee, die permanent auf genau diese notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen zur Anpassung der Bausubstanz an die sich ständig ändernden Anforderungen aufmerksam macht. Jeder Geschäftsleitung in dieser Zeit wurden diese Probleme deutlich und unmissverständlich aufgezeigt, ohne dass sich viel daran geändert hätte. Den Hauptgebäuden eine so kurze Restlebensdauer zu bescheinigen ist unseriös und durch keinerlei Expertisen belegt“, steht in dem Schreiben, das von Thomas Bertele, Rudolf Forcher, Markus Nold, Franz Daiber, Christoph Mayer, Dieter Fussenegger und Helmut Riga unterzeichnet ist. Mit entsprechendem politischen Willen, verbunden mit der erforderlichen Finanzierung, könne das Krankenhausgebäude noch weit über die zehn Jahre hinaus erfolgreich betrieben werden, sind sich die Waldseer sicher.

Dringende Investitionen immer verschoben

Die Beanstandungen der politischen Seiten bezeichnet die Bürgerinitiative (BI) als scheinheilig und unehrlich. „Seit vielen Jahren wird der Personalabbau innerhalb der OSK forciert, um Einsparungen zu erzielen. Selbst vor Gehaltskürzungen wurde in dieser Phase nicht zurückgeschreckt. Den Mitarbeitern wurde dies als notwendige Überlebensstrategie verkauft, ohne die der Klinikverbund nicht überlebensfähig bleiben könne. Dringend erforderlich Investitionen wurden mit den unterschiedlichsten Begründungen bis zum Sankt Nimmerleinstag verschoben.“

Motivierte Mitarbeiter

Die Mitarbeiter fühlen sich laut BI „verunsichert, belogen und im Stich gelassen“. Dabei seien sie es, die dafür gesorgt haben, dass im AOK Gesundheitsnavigator die herausragende medizinische Leistung des Hauses ausdrücklich gelobt wird. Und das in einer Zeit, in der der ehemalige Chefarzt Karl Utz in den Ruhestand verabschiedet wurde. Das zeuge von „unglaublich motivierten und engagierten Mitarbeitern“, die als eingespieltes Team agieren würden.

Eine wichtige Frage

Die Bürgerinitiative stellt die Frage, wie davon ausgegangen werden kann, dass die Strahlkraft des Standorts Bad Waldsee – mit Endoprothetik, Innerer Abteilung, Chirurgie, Schmerztherapie, Anästhesie und Palliativmedizin – an einem anderen Standort erhalten bleibt. „Mitarbeiter sind keine Maschinen oder Geräte, die man abbaut und an einem anderen Standort problemlos wieder aufbauen kann. Hier sind Strukturen gewachsen, welche fachliche Expertise und familiäre Atmosphäre in unnachahmlicher Weise kombinieren. Außerdem ist es durch den erforderlichen Schichtbetrieb schlichtweg nicht möglich, Mitarbeiter, welche zu großen Teilen aus Frauen und somit auch Müttern bestehen, beliebig zwischen den unterschiedlichen Standorten hin und herzuschieben“, zeigen die bekannten Waldseer eine Problematik auf.

Ein wichtiger Punkt

Hinzu komme eine in Baden-Württemberg einzigartige Situation. Bad Waldsee verfüge noch über eine Ermächtigung, dass Endoprothetik-Patienten sowohl von Hausärzten als auch von Orthopäden auf Überweisungsschein zugewiesen werden können. Dies würde mit der Schließung des Standorts verloren gehen, betonen die Mitglieder der Bürgerinitiative. Außerdem heben sie hervor, dass der Landkreis Ravensburg bereits heute weit weniger Krankenhausbetten zur Verfügung stellt, als dies vom Sozialministerium über die Einwohnerzahl gefordert wird und eine weitere Schließung eines Standorts diesen Mangel noch verstärken würde.

Die Bürgerinitiative versichert in ihrer Stellungnahme allen Mitarbeitern „uneingeschränkte Solidarität mit unserem Krankenhaus, verbunden mit dem Versprechen alles in unserer Macht stehende zu unternehmen, um dieses medizinische und mitmenschliche Kleinod auf der Karte der Krankenhauslandschaft in Baden-Württemberg zu erhalten“.