Zum großen Bürgerfest am ersten Juli-Wochenende werden kostenlose Shuttlebusse fahren – auch in die Ortschaften. Nach Angaben der Stadtverwaltung entfällt aufgrund dieser Sonderfahrten der reguläre Citybus-Fahrplan für Samstag, 2. Juli, ab 10 Uhr. Wie berichtet, sind die Fahrpläne auf das Festprogramm ausgerichtet und fahren an allen drei Tagen bis in die Nacht hinein.