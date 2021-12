Bürgerfest am 22.2.2022 zur Großen Kreisstadt abgesagt

Bürgermeister Matthias Henne hat einen Ausblick auf das bevorstehende Jahr gegeben. Mit dabei ist auch eine schöne Familiennachricht.

„Ich freue mich auf das Jahr 2022. Und natürlich gleich auf den 1. Januar, denn dann sind wir Große Kreisstadt. Eigentlich wollten wir dieses wichtige Ereignis gemeinsam mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, am 22.2.22 mit einem großen Bürgerfest in der Stadt und in den Ortschaften feiern. Diesen Termin haben wir schweren Herzens abgesagt. Aber nur den Termin, nicht das Fest. Sobald wir verlässlich planen können, wird ein neuer Termin bekannt gegeben und wir alle holen unser Bürgerfest nach – versprochen“, teilt Henne mit.

2022 werden am Schulzentrum Döchtbühl drei Klassenzimmer an die Mensa angebaut, drei Klassenzimmer der Realschule werden saniert, digitalisiert und das Gebäude sowie das SBBZ-L erhalten eine energieeffiziente LED-Beleuchtung, heißt es in der Mitteilung. Außerdem starte das Wettbewerbsverfahren für die Erweiterung des Gymnasiums. Umgesetzt werde zudem der zweite Bauabschnitt für die Erweiterung der Spiel- und Sportflächen am Stadtsee sowie die Erweiterungen und Sanierungen im Freibad. Es werde mit dem Bau des Radwegs Osterhofen – Eggmannsried und, wenn alles so läuft wie geplant, mit dem Bau des Radwegs in Richtung Wasserstall begonnen. „Zudem werden wir den Kreisverkehr Frauenberg/Richard-Wagner-Straße für den Rad- und Fußverkehr verbessern.“

Auch in der Kläranlage stünden 2022 Baumaßnahmen an, ebenso wie bei „Altstadt für Alle“, wo mit der Umgestaltung der Bleichestraße begonnen wird. „An den Themen Bauland-, Schul-, und Sportentwicklung sind wir ebenso dran wie in den Bereichen Klimaschutz und Mobilität. Auch die Position der Vereine, der Jugend und der Senioren wollen wir weiter stärken und noch mehr Aufmerksamkeit schenken“, so Henne.

Das Stadtoberhaupt blickt also hoffnungsvoll und voller Freude auf 2022: „Was hinter uns liegt, ist Vergangenheit. Was vor uns liegt, ist unsere Zukunft. Lassen Sie uns diese gemeinsam und mit viel Schwung gestalten. Ganz persönlich freuen sich meine Familie und ich auf das kommende Jahr, da wir im Mai Familienzuwachs erwarten.“