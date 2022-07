Buchstaben werden fürs Fest „schick“ gemacht

Die großen Holzbuchstaben „BAD WALDSEE“ am Stadtsee haben sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Fotomotive entwickelt. Sie wurden extra für das große Bürgerfest angefertigt und gerade noch rechtzeitig zum großen Fest angeliefert. Um aber nun für längere Zeit „schick“ zu bleiben, müssen sie nach dem Altstadt- und Seenachtfest kurz mal weg zum „Styling“, um geschliffen und versiegelt zu werden. „Sie kommen danach wieder zurück an den bisherigen Platz am Stadtsee, versprochen“, sagt Oberbürgermeister Matthias Henne.