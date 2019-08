Bußgeld, weil Stadtkapelle 16 Minuten zu lang gespielt hat: Stadt verteidigt Geldstrafe

Von Deutsche Presse-Agentur

Wegen einer gerissenen Kette ist eine Holzachterbahn im Europa-Park in Rust bei Freiburg gestoppt worden. Die 24 Fahrgäste hätten bei dem Vorfall am Dienstag aussteigen können. Der Zug habe sich in Bodennähe befunden, verletzt wurde niemand, wie eine Sprecherin des Freizeitparks mitteilte.

Grund für das Reißen der sogenannten Lift-Kette sei Verschleiß. Am Nachmittag wurde die Kette ausgetauscht, mit der die Bahn hochgezogen wird. Der Betrieb der Achterbahn sollte danach rasch wieder aufgenommen werden.