Brunnenfest versetzt Reute-Gaisbeuren in Feierlaune

Angenehmer Sonnenschein und weiße Wolken, idealer kann man sich das Wetter für das Brunnenfest in Reute nicht vorstellen. Veranstaltet wird es von zahlreichen Vereinen der Ortschaft Reute-Gaisbeuren. Während es am Samstag bis zum Beginn des Brunnenfestlaufs immer wieder regnete, konnte das Dorffest dann an beiden Tagen ungestört stattfinden. Der Sonntag ist traditionell das Fest der Familien. Dieses begann mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Dorfplatz.

Pfarrerin Birgit Oehme und Gemeindereferentin Kerstin Ploil stellten zusammen mit Anke Stenkamp und Franziska Tessling diese Feier unter das Leitwort „Dem Leben auf die Spur kommen“. Birgit Oehme erstattete den vielen morgendlichen Besuchern ein Kompliment: „In Reute-Gaisbeuren wird der christliche Glaube auch gelebt“. Die musikalische Gesamtleitung dieses Gottesdienstes oblag Chorleiterin Bernadette Behr. Über die Anwesenheit der beiden Pfarrer Thomas Bucher und Stefan Werner am frühen Nachmittag freuten sich die zahlreichen Festbesucher. Die Kollekte kommt der Missionsstation der Franziskanerinnen in Indonesien für die Ausbildung einer Ärztin zugute.

Zum anschließenden Frühschoppen konnte Ortsvorsteher Achim Strobel neben Gästen aus Nah und Fern auch Bürgermeister Roland Weinschenk, seinen Vorgänger Franz Bendel sowie Ortsvorsteher Franz Spehn willkommen heißen. Ein herzliches Dankeschön bekam Lothar Grobe für seinen unermüdlichen Einsatz an diesen drei Tagen. Mit eleganter Blasmusik sowie exzellenten Solovorträgen begeisterte die Musikkapelle Reute-Gaisbeuren unter dem Dirigat von Erich Steiner die noch in Scharen ankommenden Besucher. Bald gab es bei den Essenausgabestellen der Freiwilligen Feuerwehr und beim Liederkranz Reute längere Warteschlangen. Am Nachmittag waren selbstgebackene Kuchen und Torten samt Kaffee beim Kirchenchor sehr gefragt.

Begonnen hatte das Dorffest schon am Freitagabend mit einer gut besuchten DJ-Party. Diese wurde gemeinsam von den TSV Runners (Ewald Fast) und dem Jugendförderverein „Hüdde & Mehr“ (Moni Scheeff) ausgerichtet. Die in diesem Jahr neu etablierten „Dorfkinder Reute-Gaisbeuren“ gaben hier ihr Debüt mit der Bewirtung. Nach der Siegerehrung der zahlreichen Läufer und Walker des Brunnenfestlaufs – Dorfmeister 2019 wurden Karin Nowak und Steffen Hahn – eröffnete der Fanfarenzug Reute offiziell das 27. Brunnenfest. Anschließend übernahm die Bad Waldseer Liveband „Rhythmixx“ den musikalischen Part. Bei angenehmer Temperatur konnte auf dem Dorfplatz auch lange gemeinsam gefeiert werden.

Auf dem Rasen vor der Durlesbach-Schule wurden am Sonntagmorgen Schnäppchenjäger beim Kinderflohmarkt fündig. Beim Verein „Hüdde & Mehr“ gab es Dosenwerfen. Auch konnten sich hier Kinder phantasievoll schminken lassen. Der Sport- und Segelfliegerclub Reute präsentierte ein Leistungs-Segelflugzeug, gerne durften die Besucher auch probesitzen. Jahr für Jahr engagieren sich Frauenbund, Caritas- und Strickkreis für die Missionsarbeit der Reutener Franziskanerinnen in Indonesien und Brasilien. Der Reinerlös aus dem Verkauf von Handarbeiten, eingekochter Marmelade und süßen Waffeln wird dem Kloster übergeben.

Neben dem Dorfbrunnen startete ein „Menschenkicker-Turnier“ für Vereinsmannschaften sowie zahlreiche Hobbyteams. In diesem Jahr durfte die Kirchengemeinde Reute unter kräftiger Beteiligung von Pfarrer Werner den Siegerpokal aus der Hand von Hubert Gärtner mit nach Hause nehmen. Ein „fünf zu vier“ gegen die Männer der „Närrischen Gaisbeurer“ erzielte diesen Sieg. Die „Solidarische Gemeinde“ präsentierte im Seminarraum der „Alten Schule“ auf ihrer neugestalteten Homepage das breite Spektrum des neu im Vereinsregister eingetragenen Vereins. Großes Lob wurde Franz Lämmle für seine neue Dokumentation „Reute – früher und heute“ gezollt. Neben vielen Bildern von nicht mehr existierenden Bauernhöfen und Wohnhäusern gibt es auch alte Ortspläne zur Einsicht. Auf dem großen Bildschirm wurde die nächste Kapellentour sowie geplante Bänklestouren vorgestellt. Unter einem schattigen Baum dicht umlagert verstand es Märchenerzählerin Dora Dipfele prächtig, Kinder und Erwachsene in eine wundervolle Fantasiewelt zu entführen.