Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstagvormittag mit seinem Fahrzeug auf der B 30 in Fahrtrichtung Ravensburg eine Brücke beschädigt.

Seinen Lkw hatte er laut Polizei mit einem Bagger beladen, dessen Arm an der Brücke hängenblieb. Dabei entstanden leichte Beschädigungen am Beton der Brücke in Höhe von circa 3000 Euro.