Brief von Matthias Erzberger im Waldseer Stadtarchiv

Das Stadtarchiv Bad Walsee verfügt in seiner Sammlung auch über historische Briefe – unter anderem ein Brief von Matthias Erzberger. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde das Schriftstück an einen Waldseer Bürger adressiert, der Erzberger vorwarf, einen „Frieden um jeden Preis“ zu wollen, um den ersten Weltkrieg zu beenden. Matthias Erzberger wurde vor 100 Jahren ermordet.

Für Waldsee im deutschen Reichstag

Matthias Erzberger ist als „Märtyrer der Weimarer Republik“ in die Geschichte eingegangen und war einer der bedeutendsten Politiker Oberschwabens, wie es in der Pressemitteilung heißt. Ab 1903 saß er für Waldsee, genauer den Wahlkreis Württemberg 16, im deutschen Reichstag. Als Mitglied der katholischen Zentrumspartei sei er Experte für Militär, Kolonial- und Finanzpolitik und innerhalb der Partei als einer der größten Kritiker der deutschen Kolonialpolitik bekannt gewesen. Als Finanzminister habe er schließlich die größte Steuerreform der deutschen Geschichte durchgeführt.

Vertrag unterschrieben

Als sich 1918 Minister und Generäle geweigert hatten, nach der Niederlage im ersten Weltkrieg den Waffenstillstand zu unterzeichnen, sei es Erzberger gewesen, der als neuer Vorsitzender der Waffenstillstandskommission den Vertrag von Compiègne unterschrieben und damit faktisch das massenhafte Töten des ersten Weltkriegs beendet habe. Diese Tat habe ihm den Hass rechtsextremistischer Kräfte eingebracht, die ihn als einen der „Novemberverbrecher“ gesehen hätte und die im Rahmen der Dolchstoßlegende behaupteten, Erzberger wäre den angeblich siegreichen deutschen Truppen in den Rücken gefallen. Zu diesem Zeitpunkt waren fast zehn Millionen Soldaten gefallen, wird in der Meldung mitgeteilt.

Ermordung vor fast genau 100 Jahren

Erzberger wurde am 26. August 1921, also vor fast genau 100 Jahren, von Mitgliedern der rechtsextremen Organisation Consul ermordet. Beide Mörder wurden von Adolf Hitler begnadigt. Erzberger liegt in Biberach begraben.