Brennholz aus dem Stadtwald wird verkauft

Brennholz aus dem Stadtwald kann ab sofort bis 15. Dezember bestellt werden. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Die gefällten Bäume werden in baumfallenden Längen am Waldweg gepoltert abgegeben. In begrenzten Umfang können auch Reisschläge abgeben werden. Voraussetzung für eine Zuteilung ist der Nachweis über den Besuch eines Motorsägen Lehrganges.

Bestellungen können bei Stadtförster Martin Nuber, E-Mail m.nuber@bad-waldsee.de sowie am Dienstagvormittag unter Telefon 07524 / 941389, oder Marion Fehr, Telefon 07524 /941326 abgegeben werden. Die Preise belaufen sich bei Buche auf 65 Euro der Festmeter, bei sonstigem Laubholz auf 57 Euro der Festmeter und bei Nadelholz auf 47 Euro der Festmeter.