Brennende Stehlampe aus dem Fenster geworfen

Mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ist eine 59-jährige Frau am Samstag gegen 18.30 Uhr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. In der Wohnung der Frau war vermutlich infolge eines technischen Defekts eine eingeschaltete Stehlampe in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Ein Familienangehöriger habe geistesgegenwärtig die Lampe gegriffen und aus dem Fenster geworfen, wodurch weiterer Sachschaden verhindert werden konnte. Von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Waldsee, die mit einem Löschzug im Einsatz war, musste nur noch durch Druckbelüftung die Wohnung rauchfrei gemacht werden.