Aus dem Stadtwald sind noch etliche Lose an Fichten-Restholz als Brennholz oder zum Hacken abzugeben. Es kostet 25 Euro pro Festmeter. Interessierte können sich an Stadtförster Martin Nuber wenden unter Telefon 0171 / 97 32 933 oder per E-Mail an folgende Adresse: m.nuber@bad-waldsee.de