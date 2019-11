Breitensport: Fit und wohltätig

Eine geradezu sensationelle Nachfrage hat ein Angebot der Breitensportabteilung des SV Haisterkirchin in der Gemeindehalle am zwweiten Novembersonntag unter dem Motto „Move For Help“ gehabt. Das vierstündige Programm im Sinne von „Benefiz-Sport-Convention“ entwickelte sich zu einem Renner.

Die Idee dazu hatte Eva Wassner, die im Rahmen des Breitensportangebots auch die Übungsleitung für „Fit For Kind“ übernommen hat und sich über rege Nachfrage freuen kann. Für das kurzfristig geplante Vorhaben war die Kapazitätsgrenze von 70 Personen im Nu erreicht worden. Allein über Flyer wurde auf die Benefizveranstaltung hingewiesen. „Bei mir stand das Telefon nach Herausgabe der Flyer nicht mehr still“, berichtete Eva Wassner.

Sie fand volle Unterstützung für ihre Idee durch die Abteilungsleiterinnen Bettina Stauder-Bitterwolf und Carmen Lang sowie durch weitere Helfer. Schließlich musste eine kleine Bühne aufgebaut werden, damit die vielen Teilnehmer die Übungsabläufe gut einsehbar verfolgen und nachmachen konnten. Für eine professionelle Tontechnik sorgte Evas Ehemann David. Kurze Pausen beim Wechsel der Programmgestaltung waren eingeplant worden.

Das Wichtigste war aber die Gewinnung von fünf Referenten, die alle auf Gagen verzichteten und sich ehrenamtlich für ein das Projekt einsetzten. Die Teilnehmer – zu geschätzt 95 Prozent Frauen verschiedenster Altersgruppen – waren voll konzentriert bei der Sache und absolvierten ein in jeder Hinsicht anspruchvolles Programm.

Gestartet wurde mit „Body Power“ nach dem Prinzip von „Cardio-Workout“, wobei es Marilen Lloyd auf Anhieb gelang, mit einfachen Bewegungsabläufen eine Steigerung von Kraft und Ausdauer der Kursteilnehmer zu erzielen. Eva Wassner brachte mit „Zumba“-Rhythmen so manche eifrige Mitmachende richtig in Schwung.

Danach war dann eine Sitzpause mit dem Vortrag des Ernährungsberaters Olver Kolb eingeplant worden. Er gab Tipps, wie man sich gesund ernährt, sein Gewicht reduzieren und fit bleiben kann.

Ein volles Powerprogramm mit „TosoX“ bot danach Birgit Szielasko. Meisterlich vermittelte sie diese relativ neue Fitness-Sportart mit Elementen aus Kampfsportarten wie Teakwondo und Kickboxen. Zeitweise glaubte man, einem Selbstverteidigungskurs beizuwohnen. Passende, heiße Rhythmen beflügelten die Bewegungsabläufe der Teilnehmer.

Nach dem Schwitzen folgte zum Ausklang das „Cool-Down“-Programm von Christine Albrecht mit einer Kombination aus Yoga und Pilates.

„Move For Help“ brachte so etwas über 1000 Euro allein durch die Kursgebühren der Teilnehmer und durch einzelne Spenden ein. Der gesamte Erlös geht an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und das rechtzeitig zum Nikolaustag.