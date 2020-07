Breitbandausbau ist Thema im Ausschuss

Eine eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Gemeinderats findet am Montag, 6. Juli, um 18 Uhr in der Schwäbischen Bauernschule in Bad Waldsee im Haus Seeblick (Raum: Runder Saal) statt. Wie die Stadt mitteilt, stehen unter anderem folgende Punkte auf der Tagesordnung: die 6. Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee-Bergatreute im Bereich „Bleiche“, die Aufhebung der Vorkaufsrechtsatzung im Bereich Bleiche sowie Informationen zum aktuellen Stand des Breitbandausbaus im Bereich Wasserstall, Mennisweiler, Hittisweiler, Ehrensberg.