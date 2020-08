Brauchtumspflege an „Mariä Himmelfahrt“

Etwa 100 gläubige Menschen, darunter viele Familien, kamen am Samstagabend nicht wie gewohnt an diesem kirchlichen Feiertag in die Pfarrkirch St. Johannes Baptist sondern ins Areal des Klosterhofes.

