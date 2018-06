Brauchle schießt sich zum Titel

Bei den Bezirksmeisterschaften des Schützenbezirks Oberschwaben hat die Jugend der Vereinigten Schützengesellschaft Bad Waldsee sieben Einzel- und vier Mannschaftstitel erreicht. Zudem gab es noch mehrere Podestplätze.

Erfolgreichste Schützin war Sarah Brauchle, die sich in der Jugendklasse in den Disziplinen Luftgewehr (381 Ringe), Luftgewehr 3-Stellung (295), KK-Gewehr liegend (581) und KK-Gewehr 3x10 (279) jeweils den Bezirksmeistertitel sicherte. In der Disziplin KK-Gewehr auf 100 Meter belegte sie den dritten Platz mit 291 Ringen. Mit Jessica Bohner und Kathrin Losert holte sich Brauchle die Mannschaftstitel in den Disziplinen Luftgewehr, KK-Gewehr liegend und KK-Gewehr 3x10.

Bohner erreichte mit dem KK liegend (556) und im KK 3x10 (252) jeweils den dritten, mit dem Luftgewehr (364) den vierten Platz. Losert wurde mit dem KK liegend (534) und im KK 3x10 (248) jeweils Vierte, mit dem Luftgewehr (363) Fünfte.

In der Schülerklasse Luftgewehr holte sich Tom Bohner mit 185 Ringen den Titel. Im Luftgewehr 3-Stellung belegte er mit 271 Ringen den dritten Platz. Den ersten Platz holte sich hier Hermann Gütler (278). Tamara Sauter sicherte sich mit dem Luftgewehr mit 178 Ringen den zweiten Platz. Beim Luftgewehr 3-Stellung holte sie sich mit 281 Ringen den Bezirksmeistertitel, Nicola Harr (261) wurde Dritte.

In der Mannschaftswertung in der Schülerklasse holten sich Bohner, Gütler und Sauter den Bezirksmeistertitel in der Disziplin Luftgewehr 3-Stellung sowie den zweiten Platz im Luftgewehr stehend. Nun laufen bei der VSG laut Mitteilung die Vorbereitungen für die Landesmeisterschaften Ende Juni in Stuttgart.