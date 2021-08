Ein Brandmeldealarm in einer Firma bei Kümmerazhofen hat am Montag gegen 10.45 Uhr für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt, wie die Polizei mitteilt. Rußablagerung in einem Heizungsrohr erhitzten dieses ersten Erkenntnissen zufolge, wodurch Qualm entstand. Die Wehrleute konnten nach einer kurzen Abklärung wieder abrücken. Der zuständige Schornsteinfeger reinigte das Rohr in der Folge.